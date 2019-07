Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca este deschisa la negocieri cu Washingtonul in disputa privind subventiile din industria aeronautica, dupa ce SUA au amenintat cu tarife vamale suplimentare pentru importuri de bunuri din UE in valoare de patru miliarde de dolari, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.In…

- In aprilie, biroul lui Robert Lighthizer, reprezentantului Special pentru Comert (USTR) al presedintelui american, a publicat o lista de produse europene care ar putea face obiectul unor tarife vamale suplimentare pentru ceea ce Washingtonul considera a fi subventii legale acordate de Uniunea Europeana…

- "Facem astazi un nou pas in ceea ce priveste avansarea cadrului pentru cooperarea in zona Marii Negre, cu o prioritate: cresterea economica 'albastra'. Agenda noastra comuna ia in considerare afacerile maritime, pescuitul, acvacultura, comertul 'albastru', competente 'albastre', cercetare si inovare,…

- Introducerea de catre SUA a unor taxe vamale suplimentare pentru importurile de autoturisme ar incalca reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si nu reprezinta o solutie la actualul conflict dintre Bruxelles si Washington, a avertizat luni Erik Jonnaert, seful Asociatiei Constructorilor…

- La o reuniune care are loc la Paris în zilele de 21 și 22 mai, guvernul brazilian nu se așteapta la un sprijin formal din partea Statelor Unite pentru o extindere a OCDE și pentru intrarea Braziliei în organism, în ciuda promisiunilor facute de președintele american, Donald Trump,…

- Termenul limita pana la care presedintele Trump urma sa decida daca va impune sau nu taxele vamale suplimentare de pana la 25% pentru automobilele importate era 18 mai, insa surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat ca o serie de consilieri de la Casa Alba au discutat o amanare pentru…

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa amane, cu pana la sase luni, introducerea de tarife vamale suplimentare pentru importurile de autoturisme, informeaza Bloomberg citand o serie de oficiali americani. Termenul limita pana la care presedintele Trump urma sa decida daca va impune…

- "Motivul pentru care China incearca renegocierea Acordului Comercial este SPERANTA sincera ca va putea 'negocia' cu Joe Biden sau cu unul dintre foarte slabii Democrati", a explicat liderul de la Casa Alba intr-unul din tweet-urile sale matinale."Ghici ce, n-o sa fie asa! China tocmai ne-a…