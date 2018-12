Stiri pe aceeasi tema

- "Vestele galbene. Avem veste galbene in masinile noastre, dar le folosim doar in caz de accident. Sa speram ca nu este nevoie", le-a spus presedintele jurnalistilor straini. Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, la Bruxelles, o intalnire bilaterala cu premierul britanic, Theresa May.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca intre Guvernul Romaniei și Comisie mai exista divergențe in privința statului de drept, insa acest lucru nu are legatura cu președinția Consiliului UE. Oficialul european s-a declarat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat intr-un interviu acordat Le Monde, ca premierul ungar Viktor Orban “nu-si mai are de mult timp locul in Partidul Popular European (PPE)”. “Respect omul, dar vad multe incompatibilitati intre cuvintele sale si valorile crestin-democrate…

- Facebook, Google si alte companii de tehnologie au convenit un cod de conduita pentru combaterea stirilor false, din cauza ingrijorarilor ca acestea pot influenta alegerile, a anuntat miercuri Comisia Europeana, transmite Reuters.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a propus excluderea partidului de guvernamant din Ungaria, Fidesz, din randurile Partidului Popular European (PPE), la o reuniune a acestuia, dar initiativa sa a fost respinsa, a declarat seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat…