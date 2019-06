UE amână până în octombrie negocierile pentru aderare cu Macedonia de Nord şi Albania "Consiliul European va reveni asupra acestei probleme pentru a ajunge la o decizie clara imediat ce va fi posibil si cel mai tarziu pana in octombrie 2019", au anuntat ministrii pentru afaceri externe ai tarilor din UE, in concluziile lor adoptate la finalul unei reuniuni la Luxemburg.



Majoritatea statelor membre sunt gata sa angajeze aceste negocieri, pentru ca cele doua tari candidate au satisfacut toate exigentele, insa Franta, Olanda si Danemarca franeaza procesul de aderare. Rezerve au fost formulate, de asemenea, de Germania.



"Trebuie sa fiu cinstit cu voi: toate tarile…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

