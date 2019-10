UE 27 a aprobat noul acord al Brexitului. Documentul va fi ratificat de Parlamentul britanic

Stiri pe aceeasi tema

- Ce și-au promis reciproc UE și Marea Britanie, dupa ce au ajuns la un acord pe Brexit. In ce condiții iese Regatul din blocul comunitar Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat joi acordul ''just si rezonabil'' privind iesirea Regatului Unit din blocul…

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anunțat, prin postari pe conturile lor de Twitter, ca Regatul Unit și Uniunea Europeana au ajuns la un acord privind ieșirea britanicilor din UE. ”Avem un acord grozav prin care recaștigam controlul…

- Premierul britanic, Boris Johnson, va refuza sa se conformeze cererilor de a demisiona dupa eventuala retragere a încrederii de catre Parlament din cauza crizei Brexit, urmând sa astepte demiterea de catre regina Elizabeth a II-a ori emiterea unui mandat de arestare, afirma surse guvernamentale…

- ''Decizie importanta a Tribunalului Suprem de a hotari ca suspendarea parlamentului este ilegala. Orice acord privind Brexitul trebuie sa fie aprobat atat de Regatul Unit, cat si de Parlamentul European, asadar analiza democratica adecvata de ambele maluri ale Canalului Manecii este esentiala'',…

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Consecintele iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana pot avea un impact asupra primei ligi engleze de fotbal, poate cea mai puternica din lume, in timp ce Federatia engleza spera ca acest Brexit va da un impuls echipei nationale a Albionului, relateaza dpa. Regatul Unit ar trebui sa paraseasca…

- Ce se intampla cu romanii din Regatul Unit, dupa Brexit. Guvernul britanic a renunțat la planurile inițiale Cetațenii europeni, și romanii așadar, vor avea garantat dreptul de ședere in Marea Britanie timp de trei ani, chiar in cazul unui Brexit fara acord cu Uniunea Europeana. Guvernul britanic a renunțat…

- Premierul Boris Johnson a dispus anularea legii privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana, actul urmand sa intre in vigoare la 31 octombrie, data prevazuta pentru oficializarea Brexitului, cu sau fara acord. In acest context, The Independent scrie ca Guvernul de la Londra vrea sa puna capat…