Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca decizia sa de a facilita obținerea cetațeniei ruse de catre locuitorii regiunilor din estul Ucrainei controlate de rebelii pro-ruși nu se deosebește prin nimic de...

- Autoritațile ucrainene au cerut președintelui Consiliului de Securitate al ONU sa convoace o intrunire de urgența in legatura cu decizia lui Vladimir Putin, presedintele Rusiei, de simplificare a eliberarii de cetațenii ruse locuitorilor din zonele controlate de forțele armate pro-ruse din Donbas, in…

- Vicepresedintele american Mike Pence a cerut miercuri ONU sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept liderul Venezuelei si a solicitat plecarea lui Nicolas Maduro de la putere, atragandu-si imediat critici virulente din partea Rusiei, care a denuntat 'ingerintele' SUA pentru o 'schimbare de…

- Dupa ce a ocupat teritorii din Georgia și Ucraina, este foarte probabil ca urmatoarea cucerire a lui Vladimir Putin sa fie o țara europeana care este membra a UE, dar care nu face parte din NATO, susține fostul lider de la Tbilisi, Miheil Saakasvili. Intr-un material de opinie publicat de revista americana…

- Moscova a concentrat peste 87.000 de militari la frontiera sa cu Ucraina, a declarat marti seara ambasadorul Kievului la Natiunile Unite, Vladimir Ielcenko, la o reuniune a Consiliului de Securitate consacrata implinirii a patru ani de la semnarea in februarie 2015 a acordurilor de la

- Moscova a concentrat peste 87.000 de militari la frontiera sa cu Ucraina, a declarat marti seara ambasadorul Kievului la Natiunile Unite, Vladimir Ielcenko, la o reuniune a Consiliului de Securitate consacrata implinirii a patru ani de la semnarea in februarie 2015 a acordurilor de la Minsk, destinate…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a acuzat sambata Kremlinul ca intentioneaza sa se amestece in alegerile prezidentiale din tara sa de la sfarsitul lui martie si a apreciat ca presedintele rus Vladimir Putin va incerca "precum un maniac" sa aduca Ucraina sub influenta Rusiei, asa cum era in perioada…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, ar putea face o vizita oficiala în luna martie sau aprilie în Japonia, pentru a se întâlni cu omologul sau japonez Taro Kono, relateaza agențiile de presa Sankei și Tass citate de Mediafax.Cei doi oficiali vor discuta despre…