- Un consortiu condus de SoftBank Group va prelua circa 20% din actiunile Uber Technologies, dupa ce actionarii actuali ai companiei de servicii de transport oferite prin intermediul smartphone-urilor au acceptat sa isi vanda actiunile la un pret care o evalueaza la 48 de miliarde de dolari, a relatat…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie…

- Dr.Max cea mai mare retea de farmacii din Europa Centrala devine principalul operator farmaceutic de pe piata romaneasca si unul dintre primele 4 lanturi de farmacii din Europa, potrivit unui comunicat al companiei. "A&D Pharma Group va avea un nou proprietar. Achizitia grupului va aduce un aport semnificativ…

- A&D Pharma Group va avea un nou proprietar. Achiziția grupului va aduce un aport semnificativ noului proprietar, Dr.Max, care desfașoara afaceri in Cehia, Slovacia, Polonia, Serbia și Italia. Tranzacția mai trebuie sa obțina acordul autoritaților pentru concurența, dar valoarea acesteia nu va…

- Rolling Stone, revista infiintata in urma cu cinci decenii, are un nou actionar majoritar, Penske Media, dupa ce aceasta companie a cumparat 51% din totalul actiunilor, la un pret care ar fi situat peste pragul de 100 de milioane de dolari, potrivit unor surse apropiate tranzactiei. Fostul proprietar,…

- Serviciile de tip Uber este necesar sa fie reglementate, iar in acest sens dialogul companiei cu autoritatile din Europa va continua, au declarat, miercuri, reprezentantii companiei. "In majoritatea tarilor UE in care operam sub legea transportului sau suntem in curs de reglementare, aceasta…

- Teva Pharmaceutical Industries renunta la 25% din forta de munca, ceea ce se traduce in 14.000 dintre angajatii companiei din toata lumea, dupa ce inchide fabrici si centre ce cercetare, intr-un plan de reducere a costurilor, potrivit Wall Street Journal. Teva, unul dintre cei mai mari furnizori…

- Compania Walt Disney a cumparat acțiunile de divertisment ale companiei 21st Century Fox cu circa 52 miliarde de dolari. Achiziția include 39% din radiodifuzorul Sky și studioul de filme 20th Century Fox.

- Piata japoneza a obiectelor ascunse in mingii de plastic este evaluata la 30 de miliarde de yeni (225 milioane de euro). In cartierul Akihabara din Tokio, templul japonez al comertului cu electronice si obie...

- Douasprezece vinarii, trei companii producatoare de miere de albini și doua de fructe uscate și nuci iși vor expune produsele in cadrul unei expoziții care va fi organizata pe 18 decembrie in incinta Okura Hotel din orașul Tokio, Japonia. Evenimentul este organizat la inițiativa și cu finanțarea Organizației…

- Acțiunile agresive ale Phenianului determina țarile vecine sa se pregateasca pentru cele mai negre scenarii. Japonia va organiza timp de doua zile aplicatii militare alaturi de Statele Unite și Coreea de Sud.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar pe tema celei mai importante achiziții facuta de o companie cu capital majoritar romanesc a unui mare jucator strain.Ziarul Financiar: Preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania este cea mai mare…

- Bitdefender, cel mai mare producator român de software a anunțat ca fondul de investiții Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare acționar al companiei, odata cu achiziția pachetului minoritar de aproximativ 30%, deținut de fondul de investiții Axxess Capital. Ca urmare…

- Pilotii unui avion de pasageri al companiei Cathay Pacific care zbura din orasul american San Francisco spre Hong Kong au observat racheta intercontinentala nord-coreeana intrând în atmosfera si cazând în mare. „Echipajul cursei aeriene CX893 a observat reintrarea…

- Compania vine cu rezultate promițatoare de la cel mai nou test. Cele mai mari companii din industria tehnologiei au inceput deja sa lucreze la tehnologia 5G, astfel ca e foarte probabil sa vedem in urmatorii doi ani primele dispozitive comerciale și o rețea care sa le susțina. Pana atunci, insa,…

- ♦ Vitruvian, un fond de investitii cu active de peste 5 miliarde de euro, a platit aproximativ 180 millioane de dolari pentru 30% din companie. Afacerea Bitdefender, controlata de familia de antreprenori Florin si Mariuca Talpes, care a ajuns in 16 ani cea mai ma­re companie de soft romaneasca…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, a anuntat ca fondul de investitii Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare actionar al companiei, odata cu achizitia pachetului minoritar de aproximativ 30%, detinut de fondul de investitii Axxess Capital. “Ca urmare a acestei tranzactii,…

- "Actiunile repetate, provocatoare si periculoase ale Republicii Populare Democrate Coreene incalca in mod continuu si flagrant Rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU, ignorand numeroasele apeluri ale comunitatii internationale de a sista activitatile ilegale privind programul nuclear si balistic",…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a devenit actionar minoritar al companiei Black Sea Oil & Gas, care deruleaza un proiect de explorare si productie de gaze in Marea Neagra, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES.

- Black Sea Oil & Gas SRL (BSOG), detinuta in prezent de Grupul Carlyle, anunta ca Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a devenit actionar minoritar in cadrul companiei si va primi un loc in Consiliul de Administratie al companiei. Tranzactia marcheaza un eveniment semnificativ pentru…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% in sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz in Romania, in urma explorarii Bainet.

- Allianz, cea mai mare companie de asigurari din Europa, intentioneaza sa cumpere actiunile Euler Hermes pe care inca nu le detine, costurile tranzactiei ridicandu-se la aproximativ 1,85 miliarde de eu...

- Producatorul de PVC Teraplast Bistrita (TRP) a notificat in aceasta seara bursa de la Bucuresti ca a incheiat pe 21 noiembrie un contract de vanzare-cumparare de parti sociale cu Dragos Irimescu, pentru achizitia unui pachet de 7% din capitalul social al Depaco. “Prin aceasta achizitie,…

- Pana in acest moment nu exista dovezi care sa indice ca datele furate au fost folosite, potrivit unui mesaj postat de Dara Khosrowshahi, directorul general al companiei Uber incepand din august 2017. Informatiile despre pasageri care au fost expuse includ date globale legate de cont, precum numele,…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere cu 27%, de la 79 milioane lei in perioada similara a anului trecut, sustinuta de lucrarile de reparare si intretinere aeronave. Veniturile din exploatare…

- SIF Moldova, al doilea cel mai important actionar institutional al Bancii Transilvania (TLV), cel mai tranzactionat emintent de pe piata de capital bucuresteana, a cumparat ieri un pachet de 1,89 milioane de actiuni ale bancii, reprezentand 0,04% din capital, la un pret total de circa patru milioane…

- McDonald’s este liderul pietei locale de restaurante cu afaceri de peste 600 de milioane de lei. McDonald’s Romania, cel mai mare jucator de pe piata locala de restaurante, controlat de maltezii de la Premier Capital, a inaugurat cel de-al doilea restaurant din acest an si a 70-a unitate…

- Actiunile OMV Petrom au inchis sedinta de tranzactionare de joi la un pret cu 1,36% mai mic decat cel de deschidere, scazand mai mult decat media pietei (n.red. indicele BET a scazut cu 0,39%), in ciuda rezultatelor foarte bune anuntate in cursul diminetii. De altfel, imediat dupa anuntul companiei…

- SIF Moldova a cumparat un pachet de 10% din actiunile producatorului de utilaje agricole Mecanica Ceahlau, ajungand la o detinere de 73,3%, parte a strategiei de consolidare a detinerilor in companii din domenii conexe agriculturii. Tranzactia a vizat un numar de 23.990.846 actiuni Mecanica…

- Companiile mari si mici din lume au cautat de-a lungul timpului solutii care mai de care mai practice prin care sa isi imbunatateasca calitatea serviciilor si produselor oferite si prin care sa isi poata optimiza cat mai bine costurile de [...] citește mai mult Post-ul Multifleet, aplicatia de monitorizare…

- SIF1 Banat Crisana a cumparat un pachet de 13,7 milioane de actiuni la Intercontinental (RCHI) la un pret pe actiune de 0,095 lei, ceea ce ridica intreg pachetul achizitionat la aproximativ 1,3 mil. lei. Tranzactia a avut loc pe 24 octombrie si a fost intermediata de Raiffeisen Bank, potrivit raportarilor…

- Marca italiana a organizat recent la Tokio (Japonia) un eveniment numit Lamborghini Day, in cadrul caruia a prezentat o versiune speciala a modelului Aventador S Roadster, prezentat recent in premiera mondiala la Salonul Auto de la Frankfurt.

- Evolutiile din Asia de Est si Europa de Est sunt departe una de alta doar in termeni geografici. Geopolitic vorbind, insa, ele anuleaza distantele, dupa cum arata un expert nipon, intr-o conferinta pe care a tinut-o in capitala Romaniei. Un apropiat al premierului Shinzo Abe, prof. Kuni Myake considera…

- Grupul britanic DS Smith, cu venituri de 4,9 mld. euro si 27.000 de angajati, furnizor de ambalaje al unor giganti precum Mondelez sau Nestle, a anuntat astazi ca a ajuns la un acord pentru a prelua companiile romanesti EcoPack si EcoPaper, cu o valoare de piata (enterprise value, care include si…

- Stagiunea de balet a Timișoarei ii rasfața pe cei pasionați de arta dansului alb cu un eveniment fastuos: „Lacul lebedelor”. Cel mai faimos balet al tuturor timpurilor va fi interpretat la Timișoara de o companie-fanion a legendarei scoli de balet ex-sovietice, cea din Sankt Petersburg a lui Andrei…

- Radu Moraru reactioneaza dur dupa ce a fost transmis un comunicat prin care se anunta ca a fost destituit din toate pozitiile ocupate la Nasul TV, post pe care l-a infiintat in anul 2012. Jurnalistul, care este actionar majoritar al televiziunii, il acuza pe Paul Alexandru Moraru (nicio legatura de…

- Poisoft a lansat o campanie Kickstarter in care se cer ¥5 milioane yeni (aprox. $44.508) pentru a putea aduce Order Land – lansat din 28 septembrie pe Switch in Japonia, pe Switch, Xbox One și PC in Statele Unite și Europa. Daca se strang ¥6 milioane yeni (aprox. $53.478) se adapta jocul și pentru PlayStation…

- Incidele Nikkei al Bursei de Valori din Tokyo a inregistrat, miercuri, cel mai ridicat nivel din 1996, crescand cu 0,3%, respectiv 57,7 puncte si ajungand la 20.881,2 puncte, la finalul sedintei de tranzactionare, potrivit BBC News. Economia Japoniei si rezultatele companiilor au ajutat…

- SIF Moldova, cea mai mare societate de investitii financiare de la BVB cu 1,2 miliarde de lei capitalizare, si-a lichidat detinerea la Agrogal SA Galati, pentru suma de 574.539 lei, dupa ce anterior renuntase si la actiunile detinute la Comat Galati, pentru 1,028 milioane…

- Dupa ce in prima faza in dosarul de fata s-au facut nu mai putin de 9 retineri, procurorii au clast dosarul in care era vizat, printre altii, administratorul firmei de porci la care fiul liderului PSD e actionar majoritar. Ilie Dragne, administratorul firmei de porci Ferma Salcia SA, unde actionar majoritar…

- Patronul companiei va purta maine negocieri cu reprezentantii autoritatii londoneze de transport, TfL, pentru reinnoirea licentei Uber in capitala britanica, revocata in 22 septembrie. Dara Khosrowshahi, care a fost numit, luna trecuta, in fruntea companiei americane, dupa demisia predecesorului Travis…