Twitter a permis unor mesaje "protejate" să devină vizibile pentru toţi utilizatorii Mesaje despre care se credea ca erau "protejate" si vizibile doar de utilizatori alesi cu mare atentie au putut fi consultate de toti utilizatorii de Twitter, dintr-o eroare, au recunoscut joi reprezentantii companiei americane, care au precizat ca au corectat aceasta problema ce dura de la sfarsitul anului 2014, informeaza AFP. Aceasta gafa intervine intr-un moment nefast pentru marile grupuri din domeniul tehnologiei, in primul rand pentru retelele de socializare precum Facebook si Twitter, care sunt aspru criticate si acuzate - printre altele - ca nu protejeaza suficient de bine datele personale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Godina i-a dat replica lui Mircea Badea, dupa ce realizatorul TV l-a criticat deoarece a ramas fara permis de conducere. Polițistul din Brașov spune ca ar putea fi și motociclist. „Am permis și pentru categoria A, deci oricand aș putea fi motociclist”, a scris Marian Godina, pe pagina sa de Facebook.…

- Facebook a dat acces la unele companii din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Spotify si Microsoft, la mesajele private ale utilizatorilor, potrivit unor documente interne ale retelei de socializare online, obtinute si citate de The New York Times.

- Facebook a permis unor companii din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Spotify si Microsoft, sa aiba acces la mesajele private ale utilizatorilor, potrivit unor documente interne ale retelei de socializare online, obtinute de The New York Times.

- Fiul premierului israelian Benjamin Netanyahu a anuntat pe Twitter ca Facebook i-a blocat contul timp de 24 de ore, dupa ce a postat mesaje antimusulmane in urma unor atentate antiisraeliene recente, relateaza franceinfo, potrivit News.ro.”Stiti unde nu sunt atentate? In Islanda si in Japonia…

- Sediul CNN din New York a fost evacuat in urma unei amenintari cu bomba. Anuntul despre existenta unei bombe in sediul CNN a fost facut telefonic, la ora locala 22:30 (05:30 - ora Romaniei), arata CNN. Intreaga cladire a fost evacuata chiar in timp ce era o emisiune in direct, "CNN…

- O serie de comentarii ramase pe site-ul DownDetector - care masoara intreruperile site-ului web - sugereaza ca oricine era conectat, a fost, in mod misterios, delogat de pe conturile de Facebook. Fireste, o multime de utilizatori, au inceput sa raporteze probleme asemanatoare pe serviciul rival Twitter,…

- Tren de calatori, deraiat in apropiere de statia Rosiori Nord/ Traficul feroviar a fost blocat in Eveniment / on 08/11/2018 at 12:37 / Trenul InterRegio IR 1597, care circula pe ruta București-Craiova a deraiat, miercuri seara, in apropiere de stația Roșiori Nord. Incidentul a avut loc in jurul orei…

- Ludovic Orban, prezent la Conferinta Ligii Alesilor Locali Liberali din Teleorman in Politic / on 01/11/2018 at 13:06 / Astazi, in jurul orelor 15.00 – la Alexandria se vor desfasura lucrarile Conferintei Ligii Alesilor Locali din Teleorman la care va fi prezent presedintele Partidului National…