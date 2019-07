Turnul de birouri Ana Tower, de pe Bulevardul Poligrafiei, gata în timp record. George Copos a pus bradul pe casă! Societatea Ana Tower Offices, dezvoltatorul proiectului imobiliar Ana Tower, un turn de birouri situat in zona de nord a Bucureștiului, la Piața Presei, anunța ca au fost finalizate lucrarile de construcție a structurii cladirii. In noiembrie, cladirea Ana Tower va fi data in folosința! In noiembrie,Ana Tower va fi data in folosința! Lucrarile sunt realizate de compania austriaca STRABAG, iar graficul stabilit de dezvoltator impreuna cu antreprenorul general este respectat intocmai. Lucrarile vor fi finalizate in noiembrie 2019, cand cladirea Ana Tower va fi data in folosința. Parcare de 365 de locuri de 365 de locuri Imobilul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

