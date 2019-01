Stiri pe aceeasi tema

- Trei turisti, doi din Bucuresti tata si fiu si unul din Braila, aflati in Masivul Fagaras, au apelat sambata dimineata numarul 112 dupa ce, in cursul noptii, s au ratacit si, din cauza epuizarii fizice, s au decis sa ceara ajutor, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean…

- Operatiune cu emotii desfasurata pe intuneric, la -12 grade, in judetul Brasov. Salvatorii au fost solicitati sa intervina intr-un catun izolat, pe varful unui deal, unde o tanara de 17 ani urma sa nasca. Drumul troienit a facut imposibil accesul ambulanțelor, asa ca a fost trimisa o senilata care a…

- O tanara dintr-un sat izolat din județul Brașov a nascut acasa, asistata de o vecina. Salvatorii de la ISU nu au reușit sa ajunga la ea, din cauza drumului inzapezit. Ambulanța a ramas blocata in zapada, la fel și vehiculul pe șenile trimis sa infrunte nameții.

- Incendiul a izbucnit sambata, la ora locala 12.00, in timpul unor lucrari de constructie, podeaua provizorie luand foc. Temperaturile extrem de mari i-au impiedicat pe salvatori sa ajunga mai devreme la cei blocati in subteran. Salvatorii au descoperit cadavrele dupa mai multe tentative de a ajunge…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A, in zona localitatii Babarunca, judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autocamion si un microbuz de transport persoane.Cauza producerii a fost patrunderea pe contrasens intr o…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, la o cabana din Bran, judetul Brasov, in urma caruia constructia a ars aproape in intregime. Nu s-au inregistrat victime, trei persoane reusind sa iasa singure.

- Cele sase persoane care s-au ratacit, vineri, in Muntii Ciucas au fost recuperate de catre jandarmii montani din Prahova. Turistii, cu varste intre un an si 73 de ani, au fost coborati in siguranta de pe munte, niciunul dintre ei neavand nevoie de ingrijiri medicale.