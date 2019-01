Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei Dambovita, din cauza ninsorilor puternice, mai multi arbori au cazut si au blocat Drumul Judetean 714, care duce de la Sanatoriul Moroeni spre zona Padina din Masivul Bucegi. Mai multi turisti au sunat la 112 sa spuna ca nu pot pleca din zona Padina. „Turistii doreau sa coboare…

- Turistii cazati in zona Padina din Masivul Bucegi sunt blocati pe munte din cauza drumului impracticabil, deoarece viscolul si ninsorile au doborat copaci pe caile de acces. Autoritatile recomanda turistilor sa ramana in hoteluri si pensiuni pana la curatarea drumului.

- Aproximativ 60 de persoane, care se aflau in 20 de mașini, au ramas inzapezite, vineri, in zona sanatoriului Moroeni, din Dambovița, pe drumul care duce spre Padina, in Masivul Bucegi. Turiștii au fost salvați dupa aproape opt ore.Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Dambovița, Ciprian Vatașelul,…

- Un autocar in care se aflau 40 de copii a ramas blocat, joi seara, din cauza zapezii, pe drumul care duce din Sinaia la Cota 1400, ruta oficial inchisa in aceasta perioada, potrivit mediafax.Citește și: Articulații sanatoase, indiferent de varsta. Alimentele care fac minuni in acest domeniu…

- In zonele alpine din judetul Maramures viteza vantului va oscila intre 90 si 100 km/h, iar vizibilitatea este foarte scazuta, turistii pasionatii de drumetii fiind sfatuiti sa nu se aventureze pe munte unde stratul de zapada atinge si 150 cm, a precizat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- UPDATE Turistii nu pot urca miercuri, la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, dupa ce telecabina care face legatura dintre Balea Cascada si Balea Lac a fost oprita din cauza vantului prea puternic, potrivit cabanierilor din zona.Vantul bate cu aproape 70 de kilometri…

- Cateva zeci de turisti au ramas blocati in zona Padina-Pestera din masivul dambovitean al Bucegilor timp de cateva ore, miercuri, iar dupa aproximativ trei ore situatia a revenit la normal si oamenii au plecat spre case.

- Turiștii care merg la munte, pe Valea Prahovei, nu mai pot urca pe traseele de mare altitudine din Masivul Bucegi, incepand de joi, 15 noiembrie, din cauza ninsorii, lapoviței și viscolului. Salvamontiștii din Bușteni au decis sa inchida cele mai multe trasee intrucat experiența anilor trecuți arata…