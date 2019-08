Stiri pe aceeasi tema

- Un turist a murit, miercuri dimineata, dupa ce salvatorii l-au recuperat din valurile marii si au incercat aproape o ora sa-l resusciteze la mal, pe o plaja din statiunea Saturn, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit sursei citate, desi pe plaja din Saturn era…

- O tanara in varsta de 25 de ani, ranita grav in urma accidentului rutier petrecut vineri seara pe DN 39, in apropierea statiunii Neptun, in care au fost implicate trei autoturisme, a murit noaptea trecuta la spital, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. Pentru scoaterea acesteia dintre…

- Pentru scoaterea acesteia dintre fiarele contorsionate ale masinii pe care o conducea a fost necesara interventia unui echipaj de descarcerare al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea".In accidentul rutier au mai fost ranite alte trei persoane.Tanara, care ulterior…

- NEVERSEA 2019 - Aproape 500 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in a treia zi a festivalului Neversea, organizat in perioada 4 - 7 iulie pe plaja Modern din Constanta, sapte dintre acestea fiind transportate la spital, a informat duminica Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Aproape 500 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in a treia zi a Festivalului Neversea, la punctele de prim-ajutor amenajate in perimetrul evenimentului muzical, sapte dintre acestea fiind transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru investigatii suplimentare,…

- O femeie in varsta de 68 de ani a fost marti gasita moarta in Lacul Techirghiol, in statiunea Eforie Nord, potrivit autoritatilor judetene. Reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea' au afirmat ca femeia nu mai fusese vazuta in zona de circa doua ore, existand suspiciuni…

- O femeie de 62 de ani a ajuns in cursul noptii la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta dupa ce a fost injunghiata. Din primele informatii victima a fost injunghiata in timp ce se afla in Discoteca Max din Costinesti. Potrivit Serviciului de AMbulanta Judeten Constanta, solicitarea a fost facuta…

- Adolescenta, in varsta de 16 ani, a cazut, vineri seara, de la etajul trei al unui bloc din localitatea Mihail Kogalniceanu. In urma impactului, ea a fost ranita și a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. "La fata locului au fost trimise o autospeciala de stingere cu modul…