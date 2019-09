Turcia vrea să repatrieze un milion de sirieni şi avertizează în privinţa unui nou val de migranţi în Europa Ankara, care gazduieste pe teritoriul sau 3,6 milioane de refugiati sirieni, controleaza parti din nordul Siriei unde sustine ca s-au intors deja 350.000 de sirieni. Turcia lucreaza la instituirea unei "zone de securitate" impreuna cu SUA in nord-est, unde Erdogan spune ca ar putea fi mutati multi alti sirieni.



"Noi spunem ca ar trebuie sa formam o astfel de zona in care noi, Turcia, putem construi orase, in loc de orase de corturi aici. Haideti sa-i transportam in zonele de securitate de acolo", a spus Erdogan in cadrul unui discurs sustinut la Ankara.



"Asigurati-ne suport…

Sursa articol: dcnews.ro

