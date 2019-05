Turcia trimite arme rebelilor, afirmă surse din Siria Turcia a echipat mai multe grupari de rebeli din Siria, pentru le ajuta sa faca fata ofensivei guvernamentale sprijinite de Rusia, au declarat sambata agentiei Reuters oficiali de rang inalt din opozitie si surse din randul rebelilor. Rusia sustine ofensiva aeriana si terestra a armatei siriene pentru redobandirea controlului asupra ultimului mare teritoriu controlat de rebeli in nord-vestul Siriei. Presedintele Bashar al-Assad a lansat asaltul luna trecuta, sustinand ca rebelii au incalcat armistitiul in vigoare si declansand exodul civililor, prin bombardamentele de la Idlib si din imprejurimi.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

