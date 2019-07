Turcia spune ca masurile punitive ale Uniunii Europene impotriva sa "nu vor afecta in niciun fel" activitatile de foraj ale Ankarei in estul Mediteranei, in largul Ciprului, relateaza DPA. Ministerul de Externe turc a transmis marti ca actiunile blocului comunitar "arata cat de multe prejudecati are UE si cat de partinitoare este in legatura cu Cipru, pentru ca nu face nicio referire la cipriotii turci, care au drepturi egale asupra resurselor naturale ale insulei". Ministrii de externe din UE au aprobat luni masuri impotriva Turciei, in contextul in care blocul comunitar considera ilegale operatiunile…