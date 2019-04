Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit vineri o delegatie a fortelor arabo-kurde angajate in Siria in lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) si i-a dat asigurari in legatura cu continuarea sprijinului Frantei, in timp ce fortele respective sunt ingrijorate de scaderea mobilizarii internationale…

- Turcia a respins comentariile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, care a cerut Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP), aflat la guvernare, sa accepte rezultatele alegerilor locale de la Istanbul si Ankara, in loc sa le conteste, transmite dpa. Comentariile lui Timmermans sunt…

- Premierul Giuseppe Conte a anuntat vineri eliberarea unui cetatean italian luat ostatic în urma cu trei ani în Siria si revenirea acestuia în Italia, transmite AFP citat de Agerpres."În urma unor activitati coordonate de informatii complexe si sensibile, de investigatie…

- Mike Pence a declarat ca ca Washingtonul ''nu va sta pasiv'' in timp ce Ankara cumpara armament de la un adversar, transmite dpa. ''Turcia trebuie sa aleaga: ramane un partener esential in cea mai de succes alianta militara din istorie sau vrea sa riste securitatea acestui parteneriat prin luarea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a calificat vineri drept ''novice în politica'' pe omologul sau francez Emmanuel Macron, caruia i-a cerut sa învete ''istoria tarii sale'' dupa decizia Parisului de a stabili o zi de comemorare a ''genocidului…

- Turcia a condamnat cu fermitate miercuri decizia presedintelui francez Emmanuel Macron de a declara data de 24 aprilie drept ziua de comemorare a genocidului armean, o chestiune care a produs frictiuni frecvente intre Ankara si diferite tari membre ale Uniunii Europene, relateaza Reuters si AFP preluate…

- Presedinte turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat vineri la crearea unei 'zone de securitate' in regiunile siriene de la frontiera cu Turcia 'in cateva luni', avertizand ca in caz contrar Ankara va pune singura in aplicare acest proiect, informeaza AFP.'Ne asteptam ca promisiunea de a crea o…

- Turcia nu va permite niciodata implementarea unei zone de siguranta in Siria care se va transforma intr-o “mlastina” precum in nordul Irakului, a informat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan luni, facand referire la zona in care opereaza militantii kurzi, scrie Reuters, relateaza News.ro.Vorbind…