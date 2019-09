Cei doi jurnalisti fac parte din zecile de persoane judecate in cadrul aceluiasi proces, dintre care unele au fost inculpate doar pentru ca au postat glume despre situatia economica.

Cei doi jurnalisti ai Bloomberg, Kerim Karakaya si Fercan Yalinkilic, sunt acuzati ca au incercat "sa aduca atingere stabilitatii economice a Turciei", in urma unei plangeri depuse de Agentia de reglementare si de supraveghere a sectorului bancar (BDDK).

Articolul incriminat a fost publicat in august 2018, in momentul in care lira turceasca se prabusea in fata dolarului american in plina criza diplomatica…