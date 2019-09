Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Numele motiunii de cenzura initiate de PNL este „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis urgent”. In textul documentului obtinut de Mediafax, opozitia vorbesste despre sansele pe care Romania le-a ratat in perioada guvernarii PSD si despre „incompetenta” premierului Viorica…

- Motiunea de cenzura a Opozitiei este gata. Textul cuprinde noua pagini de atacuri la adresa actualei guvernari. Ca o premiera, fata de celelalte motiuni de pana acum, in document se precizeaza ca noul Guvern care va veni, dupa caderea Executivului Dancila, va fi unul suplu, cu maximum 15 ministere si…

- Motiunea de cenzura initiata de PNL si intitulata „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!” noteaza ca Guvernul Dancila poate sa fie numit guvernul sanselor ratate pentru Romania, reproseaza Guvernului lipsa investitiilor in infrastructura, sanatate si educatie, faptul…

- Ludovic Orban susține ca liberalii au strans 237 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, și sunt in discuții cu inca 10 parlamentari. "Din punctul meu de vedere, exista toate șansele ca aceasta moțiune de cenzura sa fie adoptata și Viorica Dancila sa se intoarca ca simplu cetațean", a declarat șeful…

- „Am avut intalniri pana in momentul de fata cu toate partidele care considera ca acest guvern este lipsit de performanta si de legitimitate. Am vorbit cu USR, PMP, ALDE, PRO Romania, UDMR si cu reprezentantii minoritatilor. Astazi, dupa intalnirea cu cei din PRO Romania, putem spune ca din partea…

- "Am spus foarte limpede ca PNL e pregatit in orice moment sa iși asume guvernarea, Preferam ca acest lucru sa se produca dupa alegeri anticipate. Alegeri anticipate și punem in loc un parlament legitim care sa permita o majoritate pro democratica", a afirmat Ludovic Orban, miercuri seara, la Digi…

- Șeful deputaților PNL, Raluca Turcan, susține ca soluțiile pentru ieșirea din criza politica exista. Ele sunt: vot pentru restructurare in Parlament sau vot pentru moțiunea de cenzura. Ea ii cere premierului sa demisioneze daca ține la Romania, in caz contrar sa se prezinte repede in Parlament pentru…