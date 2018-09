Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat ca disputele din PSD și afirmațiile publice ale unora dintre liderii social-democrați nu fac decat sa valideze discursul Opoziției, semn ca "ne indreptam spre un consens pe scena politica", scrie Mediafax."Evenimentele recente ne arata din…

- Discursul Opozitiei a fost validat din interiorul PSD, clasa politica indreptandu-se spre un consens in ceea ce priveste faptul ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, "este cel mai mare pericol pentru Romania",...

- "Evenimentele recente ne arata din nou ca PSD e un partid incapabil sa se reformeze. Cat de mare trebuie sa fie dezastrul provocat de Liviu Dragnea si de cel de-al treilea Guvern personal al domniei sale ca PSD sa ia masuri?", a scris Turcan, duminica pe Facebook. Potrivit acesteia, lideri…

- Deputatul FDGR Ovidiu Gant spune ca "o serie de membri PSD au reluat atacurile mizerabile" la adresa minoritatii germane si a reprezentantului ei legitim in Parlament, Guvern si relatii internationale, Forumul Democrat al Germanilor din Romania, si ca este indamisibil ca Darius Valcov nu a fost demis…

- In Romania ne indreptam spre o dictatura a faradelegii, acuza deputatul PNL Raluca Turcan."CCR a clarificat prin Decizia 611/2017 ca se pot desfașura Comisii de ancheta paralel cu anchete ale Parchetului, Liviu Dragnea și acoliții spun ca nu. Regulamentul spune ca 1/3 din deputați pot…

- “Liviu Dragnea a trimis-o pe doamna Olguta Vasilescu sa anunte Legea pensiilor acum, inaintea mitingului. Am mai vazut asta in 1989, cand Ceausescu a crezut ca marind pensiile va putea potoli setea de dreptate si libertate a romanilor. La fel ca in 89, mitingul nu va fi influentat de astfel de mesaje,…

- Deputatul PNL, Florin Cițu, anunta, pe Facebook, ca una din tarile partenere ale Romaniei vrea sa lase sapte politicieni ALDE -PSD fara vize.Citeste si: Preturile la cazare o iau RAZNA - Litoralul romanesc, mai scump ca statiunile de lux de peste hotare “Daddy” deschide lista! Lucrurile…

- „Pe 22 iunie PSD a trecut de linia rosie. El a-ncetat sa mai fie un partid normal care duce o politica normala, devenind un posibil grup de asalt in slujba unui potential dictator. E extrem de ingrijorator limbajul folosit de Liviu Dragnea si de cei din jurul sau, pentru ca sugereaza o politica de forta…