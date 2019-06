Tulcea: Pasarelele unor pontoane de pe faleza Dunării, acoperite cu apă Proprietarii unor pontoane acostate pe faleza Dunarii din orasul Tulcea si-au improvizat noi modalitati de a ajunge pe ambarcatiuni, dupa ce nivelul ridicat al fluviului le-a inundat pasarelele care fac legatura intre mal si nave.



In aceasta situatie se afla doua pontoane de la marginea falezei Dunarii, din cauza nivelului mai scazut al malului din zona respectiva.



Potrivit prefectului judetului Tulcea, Lucian Furdui, Dunarea nu a creat probleme deosebite pana in prezent.



"In zona Carasuhat, Primaria comunei Mahmudia doreste sa intervina cu saci pentru a preveni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei, Vitali-Cristian Finoghen, a declarat pentru AGERPRES ca valoarea totala a contractului este de aproape 2,6 milioane de lei, suma care va fi suportata prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) 2. 'Avem contractul semnat, dar mai sunt doua avize de obtinut. Scoala este o…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche, judetul Caras Severin, au depistat doi pescari sarbi, care au intrat cu o ambarcatiune in apele teritoriale romanesti, cu scopul de a desfasura activitati de pescuit ilegal. In data de 18.05.2019, in jurul orei 08.00,…

- Luna Mai, ultima luna a primaverii, se dovedește a fi o luna plina pentru locuitorii județului Tulcea și pentru vizitatorii acestuia, interesați sa descopere tradițiile Dobrogei de Nord și sa profite de peisajele și gastronomia pe care aceasta zona le ofera. Asociația de Management al Destinației Turistice…

- Italienii de la Fincantieri planifica sa angajeze in urmatorii doi ani mai mult de 400 de muncitori romani care vor fi instruiti pe santierele filialei VARD din Braila si Tulcea. Pornind de la faptul că în România lipseşte forţa de muncă calificată, grupul italian…

- Cei 400 de noi angajati vor beneficia si de cursuri de pregatire profesionala, ca urmare a y byu parteneriat dintre Ficantieri si universitatile din judetele Galati, Braila, Tulcea si Constanta. Grupul italian are, in total, 5.000 in santierele din Tulcea si Braila, din care 465 sunt vietnamezi: 65…

- Pompierii din Tulcea au intervenit mai multe ore, in noaptea de joi spre vineri, pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata si stuf care risca sa cuprinda doua pensiuni. Incendiul s-a manifestat pe zece hectare, iar pompierii au fost nevoiti sa treaca Dunarea cu o barca, flacarile manifestandu-se…

- Dupa ce, saptamana trecuta, ministrul Transporturilor a anuntat, triumfalist, ca proiectul podului peste Dunare avanseaza intr-un ritm satisfacator, premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca nici macar finantarea europeana pentru acest urias obiectiv de infrastructura nu e certa, inca.…

- Bibliotecarul Avram Iancu, cunoscut dupa ce a traversat înot Canalului Mânecii si a parcurs traseul Dunarii de la izvoare si pâna la varsare, a încheiat, sâmbata, pe locul trei, cel mai dur maraton din lume, „6633 Arctic Ultra”, transmite Mediafax.Ultramaratonul…