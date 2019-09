Tulcea: CJ anunţă că punctul de trecere a frontierei Isaccea - Orlovka va fi deschis de la 1 noiembrie Decizia a fost luata in timpul unor discutii purtate de reprezentantii CJ si deputatul PSD, Lucian Simion, si o delegatie ucraineana condusa de vicepresedintele Consiliului Regional Odessa, Yuri Dimchoglo.



"Oficialii romani si ucraineni au cazut de acord asupra termenului la care punctul de trecere frontiera mult asteptat va deveni oficial si functional deschis, acesta fiind stabilit pentru data de 1 noiembrie 2019. La ora actuala, lucrarile au intrat in linie dreapta, in partea ucraineana fiind deja finalizate. In acest sens, au ramas de facut ultimele demersuri din partea constructorului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

