- Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca dorește sa se vada cu domnia sa. In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie șef al IGPR. Ședinta de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul chestor…

- Dumitru Buzatu a declarat, joi seara, corespondentului MEDIAFAX, ca o cunoaste pe Carmen Dan, este un om onest, si ca a ramas surprins cand premierul, ”sub impulsul nervilor, i-a solicitat demisia”. ”Asemenea lucruri nu ar trebui sa se petreaca intr-un Guvern, dar din pacate au evoluat de…

- Carmen Dan, șefa de la Interne a anunțat in aceasta seara ca nu-și prezinta demisia. In plus, aceasta i-a dat replica premierului Tudose, prezentand un document semnat de chestorul Catalin Ionița, document in care acesta ar fi acceptat propunerea de numire in funcția de șef al Poliției Romane.Așadar,…

- Cererea ministrului de Interne, Carmen Dan, de demitere a sefului Politiei Romane a fost ignorata ieri de premierul Mihai Tudose. Acesta a anuntat in sedinta de Guvern ca Bogdan Despescu, seful IGPR, are la dispozitie o saptamana sa prezinte un plan pentru remedierea situatiei care a dus ministerul…

- Surse din interior au vorbit pentru DC News despre principalul motiv al refuzului. Acesta este legat de faptul ca Ionița și Despescu au fost colegi și exista un sentiment de solidaritate. De asemenea, chestorului i-a fost 'teama' sa ii ia locul și, poate, peste cateva luni, din motive politice,…

- "MISOGINISM?! Inadmisibil ca Ministrul de Interne al Romaniei sa fie luat "la mișto" pe Facebook, de un agent de poliție Salut Dragi Prieteni! Constat oripilat cum un ins pe care nu-l cunosc, dar despre care ințeleg ca este angajat al IPJ Brașov, scrie pe Facebook ce-i trece…

- Premierul Mihai Tudose a avut o intalnire cu Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Felix Stroe in timp ce ședința de Guvern a intarziat. Carmen Dan nu a fost la intalnirea ”de taina”. Potrivit informațiilor Antena 3, ea ar fi vrut sa-și dea demisia, dar nu ar fi fost lasata de Liviu Dragnea. …

- Ironii in sedinta de Guvern! Dupa anuntul facut de ministrul Nica, premierul Mihai Tudose a tinut sa-l avertizeze pe ministrul Daea ca este "in pericol" si ca are un competitor acerb in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.Citeste si: Banca Mondiala a revizuit estimarile pentru Romania:…

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Potrivit unor surse guvernamentale, premierul ar urma sa aiba o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, dupa ce Carmen Dan s-a declarat nemultumita de explicatiile „lacunare” pe care le-a primit in cazul politistului de la Rutiera acuzat de pedofilie. Ministrul de Interne a inaintat și…

- Regele Mihai ramane in istorie, iar personalitatea sa vibranta va continua sa inspire generații intregi de romani, a afirmat, luni, in Parlament, premierul Mihai Tudose. "Regele Mihai ramâne în istorie și îi suntem datori. Este datoria de onoare a fiecarui bun…

- Potrivit unor surse din administrația județeana, Mihai Tudose va fi informat, in intalnirea de la sediul Consiliului Județean, despre modul in care au fost cheltuiți banii acordați de Guvern pentru remedierea pagubelor produse in municipiul reședința și celelalte localitați din județ de furtuna din…

- „Astazi am avut o intalnire de dimineața cu domnul ministru Bodog, cu toți factorii responsabili sau care ar fi trebuit sa fie responsabili in domeniul aprovizonarii cu medicamente al acestei țari. Eu raman la opinia mea ca nu toți sunt foarte responsabili și am convenit cu domnul ministru ca de azi…

- Rovana Plumb a fost numita ”penala” de premierul Mihai Tudose, care a cerut remanierea ei din Guvern. Fostul ministru al Fondurilor Europene a plecat prin demisie, la fel ca Sevil Shhaideh, fosta titulara de la Dezvoltare, dupa o ședința cruciala in PSD, in care premierul a jucat cu demisia pe masa.…

- Ruptura a devenit vizibila la inceputul lui octombrie. Premierul a spus in direct la televiziune ca nu se intelege bine cu presedintele partidului. Si-a pus demisia pe masa la sedinta social-democratilor si a obtinut plecarea ministrilor PSD cercetati pentru coruptie. „La nivelul de implicare al anumitor…

- O ședința informala cu reprezentanți ai filialelor județene are loc duminica seara, la sediul central al PSD, discuțiile vizand organizarea unui miting la Craiova pe 9 decembrie, manifestare anunțata de saptamana trecuta, potrivit unor surse din partid. Ședința are loc și…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- „Domnul prim-ministru a gasit o maniera incorecta, consider eu, si necolegiala, de a ma admonesta public pentru o decizie care a fost luata de institutiile din subordinea Primariei. Ma asteptam, daca avea ceva de comunicat si o opinie, colegial, sa-mi dea un telefon sau sa solicite o intalnire.…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei, intrunit in ședința de luni, anunța ca a luat act de declarațiile publice ale prim-ministrului Mihai Tudose și iși exprima dorința de a avea o intalnire cu acesta pentru discutarea evoluțiilor economice și financiare actuale, potrivit unui…

- Tudose comenteaza ironic scumpirile alimentelor, din ultima perioada. ”Au inceput sa circule caricaturi cu gaini care iși iau haine de blana, ca s-au scumpit ouale. e de blana, ca s-au scumpit ouale”, a spus premierul, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern. El i-a cerut ministrului Agriculturii,…

- Desi contestata, „Revolutia fiscala” aprobata in urma cu patru zile de Guvern este in sprijinul mediului de afaceri, spune premierul Mihai Tudose, pe pagina sa de Facebook. El scrie ca masurile adoptate „au in vedere crearea unui mediu de afaceri sanatos și care ofera facilitați investitorilor”. Premierul…

- Sedinta de Guvern de astazi nu a fost lipsita de tensiuni! La debutul sedintei, premierul Mihai Tudose l-a bagat in corzi pe ministrul delegat al Fondurilor europene, Marius Nica, tragandu-l, vizibil iritat, la raspundere pentru dezastrul din cadrul ministerului. La randul sau, ministrul Nica a contracarat,…

- Sedinta de Guvern dedicata modificarilor fiscale a inceput cu un mare scandal legat de accesarea fondurilor europene. "Am o intrebare cttre dl ministru Nica - La AM Competitivitate, cine se ocupa? Ca inteleg ca mai avem un pic si mai pierdem niste bani din fondurile europene?. a declarat premierul…

- Marti, la Palatul Parlamentului, premierul Mihai Tudose a declarat ca transferul contributiilor de la angajator la angajat se va face prin ordonanta in sedinta de guvern de miercuri. Intrebat daca vor fi trecute contributiile de la angajator la angajat, Tudose a raspuns: 'Da, prin ordonanta'. Luni,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe parlamentarii socail-democrati intr-o sedinta care va incepe la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Sursele citate sustin ca sedinta…

- Ședința de Guvern a fost amanata de data aceasta pentru miercuri. Initial, aceasta sedinta era programata pentru ziua de vineri, fiind amanata pentru luni, 6 noiembrie. Vineri, se aflau pe ordinea de zi proiectele care transfera contributiile sociale in sarcina angajatilor si care instituie…

- Sociologul Vladimir Ionas, demis de Mihai Tudose din functia de consilier dupa ce sondajului realizat de Avangarde - firma cu care Ionas colaboreaza - l-a situat pe premier la doar 27% incredere, va dezvalui, la Adevarul Live, de la ora 12.00, cum i-a explicat premierul decizia de a-l schimba din functie.

- "Aceasta intalnire era stabilita dincolo de masurile anunțate ieri ( joi — n.r.). Am discutat despre principii aici, pentru ca noi nu am fost pregatiți cu lucruri foarte concrete și cu calcule facute azi-noapte. Am discutat despre necesitatea predictibilitații, am discutat despre ingrijorarea mediului…

- "O veste foarte buna, felicitari la doi dintre noii nostri colegi, domnul ministru Nica si domnul ministru Stroe, care au gasit un mecanism mai rapid de finantare si semnare a unor contracte pentru infrastructura rutiera", a declarat Mihai Tudose, joi, in deschiderea sedintei de guvern. La…

- Și TeFeList sa fii (adica un tip ale carui ginduri sint pregatite de alții in bucatarii secrete, de unde ii sint livrate, ca sa le zbiere la mitinguri sau pe Facebook) și tot ți-ai da seama ca Mihai Tudose nu e premierul PSD, cum ii place sa se alinte, ci premierul lui Klaus Iohannis.