Tudose le reaminteste protestatarilor ca au iesit initial in strada pentru ca legile justitiei sa nu fie modificate de Guvern: Ghici ce? Sunt la Parlament acum

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a atins, in cadrul interviului acordat Romania TV, si un subiect controversat: Legile Justitiei. Prim-ministrul sustine ca Parlamentul, ca for de dezbatere, este in acest moment responsabil si ca exclude varianta prorogarii acestora. Citeste si: Premierul Tudose a facut…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, adica al doilea om in statul roman, continua sa sustina de cateva zile ca partenerii occidentali ai Romaniei au reactii negative la adresa Legilor Justitiei pentru ca si-au luat informatiile de pe Facebook si, practic, habar n-au despre ce vorbesc.…

- Comisia speciala condusa de Florin Iordache a continuat discutiile pe transpunerea Directivei Europene privind prezumtia de nevinovatie in legislatia din Romania, adica modificari care privesc Codul...

- Evenimentele recente de pe scena politica ii scot, din nou, in strada pe romani. Joi seara la ora 18:00 se anunta un protest in fata Parlamentului. Oamenii se vor mobiliza sa formeze un lant uman in jurul Casei Poporului si, in acelasi timp, va fi si un protest pe roti in jurul Parlamentului.…

- Șapte ambasade occidentale in Romania au transmis azi un apel comun, „la parțile implicate in proiectul de reforma a justiției, sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei impotriva corupției și sa ceara, fara intarziere, avizul necesar al Comisiei…

- ”Eu cred ca atatea semnale sunt ca acest demers (n.r. modificare Legi Justiție) nu este bun și nu mai e nevoie sa-l justificam prea mult pe fiecare amendament. Pur și simplu nu mai au credibilitate in acest moment ca sa faca aceste modificari in justiție.” a spus protestatarul, la interviul DCNews. …

- Comisia Europeana anunta luni ca urmareste indeaproape procesul legislativ din Romania si posibilele modificari ale legilor justitiei si ale codurilor penale, subliniind importanta consultarii Comisiei de la Venetia si asigurarea transparentei.

- Plenul reunit a respins cresterea cotelor din impozitul pe venit care merg la bugetele locale Plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat vineri in Comisiile de buget-finante privind cresterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care merg la bugetele locale. Vicepresedintele…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca viziunea bugetului pe care l-a prezentat in Parlament nu este noua, afirmand ca 'am avut incredere in economie, in special atunci cand tot felul de calareti ai Apocalipsei se ingramadeau sa ne vesteasca sfarsitul'. 'Viziunea bugetului pe care l-am…

- Procurorul care instrumenteaza ultimul dosar al lui Liviu Dragnea continua asaltul la Comisia speciala condusa de Florin Iordache, care incepe astazi dezbaterile pe modificarea Legilor Justitiei. Alexandra Lancranjan revine pe pagina ei de Facebook cu noi exemple prin care desfiinteaza modificarile…

- Sesizarea Uniunii Salvati Romania a fost depusa la Curtea Constitutionala in 23 noiembrie, USR precizand ca „PSD-ALDE a acordat Comisiei speciale atributii ilegale, care potrivit Regulamentului celor doua Camere revin Comisiilor juridice permanente, pentru a scurta la maxim timpul de dezbatere si de…

- Bogdan Zumbreanu a caștigat concursul pentru funcția de șef al Centrului Național Anticorupție. El a fost ales de catre Comisia juridica, numiri și imunitați a Parlamentului.Pentru a ajunge in aceasta funcție, candidatura sa trebuie aprobata de Legislativ.

- "Opinia Comisiei de la Venetia in chestiunea articolului 7 din Legea Educatiei din Ucraina - care vizeaza utilizarea limbilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale si a altor limbi, inclusiv a celor apartinand minoritatii romane - confirma punctul de vedere exprimat de Romania in aceasta chestiune.…

- Seful Parchetului General a facut din nou referire, de aceasta data vineri, la modificarile aduse Legilor Justitiei. Cand a dat de inteles ca actuala majoritate nu ar avea vreun “interes” sa consulte Comisia de la Venetia. “Vedem ca pas cu pas, tot ceea ce se intampla este facut in asa mod incat nu…

- Comisia parlamentara de specialitate privind Legile Justiției, condusa de Florin Iordache, dezbate și voteaza in ședința de joi, modificarile Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. O propunere a Uniunii Judecatorilor din Romania (UNJR), inregistrata miercuri noapte, prevede inființarea unei Secții…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a introdus joi un nou articol in legea 304/2004 privind organizarea judiciara, potrivit caruia Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) va trebui sa eleboreze anula un raport de activitate pe care…

- Shaorma ar putea fi interzisa in Uniunea Europeana la inițiativa socialiștilor și verzilor din Parlamentul European. La fel s-ar putea intampla cu kebabul, daca solicitarile celor doua grupuri politice vor fi adoptate. In Uniunea Europeana se consuma zilnic 500 de tone de carne pentru shaorma și…

- Un aviz al Comisiei de la Venetia asupra Legilor Justitiei este obligatoriu, iar initiatorii proiectelor vor sa ofere Executivului instrumente de control asupra sistemului judiciar, e de parere procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, potrivit ziare.com In opinia lui Augustin Lazar, "nu…

- ”Reacția mea este una simpla și cred ca este și reacția pe care PSD ar avea-o in mod normal. Romania este un stat suveran conform Constituției, iar Parlamentul este ales in mod legitim sa legifereze. In primul rand, daca plecam de la aceste realitați ințelegem ca Parlamentul este legitim și este…

- Politicienii din Romania primesc un mesaj si din partea Uniunii Europene. Pe viitor, acordarea de fonduri ar putea fi legata de respectarea statului de drept. Iar in tot acest mecanism, Comisia de la Venetia - a carei opinie Florin Iordache spune ca nu are de ce sa o solicite, inainte sa modifice legile…

- "Am hotarat atacarea la Curtea Constitutionala a hotararilor Parlamentului care au constituit Comisia speciala pentru legile Justitiei. De asemenea, am decis sa mandatam Comisia juridica a PNL sa pregateasca sesizarea Comisiei de la Venetia, urmare a faptului ca Birourile permanente reunite, majoritatea…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca pachetul initial de Legi ale Justitiei prezentat de ministrul Justitiei "sugera ca s-ar putea face pasi inapoi". Prin urmare, Washingtonul "urmareste indeaproape" ceea ce se intampla in Parlament si asteapta forma finala a…

- "Pachetul de modificare a legilor justitiei trebuie retras complet din Parlament", sustine Ciolos, apreciind ca "orice modificare ar trebui dezbatuta cu experti din sistemul judiciar, cu experti independenti si apoi consultata Comisia de la Venetia".

- Ședința de astazi a Parlamentului de la Chișinau a inceput cu un elogiu la adresa membrilor Sfatului Țarii care, pe 21 noiembrie 1917, s-au intrunit in prima ședința a forului legislativ care urma sa voteze, pe 27 martie 2018, Unirea Basarabiei cu Romania. „Acum doua zile, s-au implinit 100 de ani de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL va solicita un punct de vedere Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile p ecare PSD si ALDE intentioneaza sa le aduca legilor justitiei, el adpugand ca va invita Comisia sa faca o vizita in Romania.

- Cand deschizi usa recastigarii de catre politic a dreptului de decizie asupra justitiei, prin modificarea Legilor Justitiei, supui Romania unui risc, in primul rand de suspendare a fondurilor europene, si semnalele sunt cat se poate de severe. Iar o eventuala suspendare a presedintelui ar avea efecte…

- PNL va cere Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului sa solicite avizul Comisiei de la Venetia pe pachetul de legi ale Justitiei, iar acestea sa fie dezbatute prin procedura parlamentara obisnuita, nu in comisia speciala parlamentara condusa de Florin Iordache, a anuntat marti liderul…

- Biroul executiv al Blocului National Sindical va organiza un protest in Bucuresti in data de 12 decembrie, a anuntat, marti, Dumitru Costin, liderul BNS. Acesta a declarat ca principalele lor nemultumiri sunt legate de masurile fiscale si de Legile Justitiei si tocmai de aceea BNS se va alatura…

- Evenimentul a primit numele de "Legile Justiției! Nu scapați!", un protest fiind anuntat pentru duminica, 26 noiembrie, in Piata Victoriei. Mesaj pe Facebook "PSD-ALDE intra cu viteza in ultima faza pentru adoptarea Legilor Justiției: calendar accelerat in Parlament, mobilizare masiva…

- Progresele referitoare la abordarea recomandarilor MCV, afectate de situatia politica, iar criticile la adresa sistemului judiciar si a hotararilor judecatoresti raman o caracteristica problematica in cadrul dezbaterilor publice, mentioneaza Raportul CE dat publicitatii miercuri. "In ciuda…

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, a transmis Comisiei speciale a Parlamentului un studiu comparat privind reglementarea abuzului in serviciu/de putere/autoritate in statele europene. Documentul conține și un raport al Comisiei de la Veneția,…

- Florin Iordache, președintele comisiei parlamentare pentru Legile Justiției a explicat la TVR, la emisiunea Romania 9, modificarile Legilor Justitiei. A spus ca masurile sunt cerute in primul rand de sistemul juridic din Romania.

- Asa cum s-a anuntat, in aceasta seara (duminica, 05 noiembrie 2017) galatenii protesteaza in fata Prefecturii, incepand cu ora 18.00. Peste 300 de persoane erau deja adunate in jurul orei 19.00. Galateni de toate varstele si categoriile sociale au venit pe platoul din fata Prefecturii sa-si exprime…

- Cateva mii de persoane, conform unor surse din Jandarmerie, protesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata proiectul de modificare a Legilor Justitiei. Protestatarii continua sa soseasca, sunt de toate varstele, poarta steaguri tricolore, au vuvuzele si tobe, dar si pancarte pe care se pot citi sloganuri…

- Proiectul de modificare a Legilor Justitiei, pasat recent de Tudorel Toader de la minister direct la Parlament, le-a atras atentia romanilor, care duminica au organizat un mars prin care vor sa-si arate dezaprobarea si sa le aminteasca celor de la Putere ca inca sunt cu ochii pe ei. Evenimentul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca a dat dovada de "loialitate constitutionala" atunci cand a prezentat proiectul privind Legile Justitiei la Comisia speciala parlamentara si subliniaza ca nimic nu ii impiedica pe senatori sau deputati sa il preia, asa cum s-ar fi si intamplat. Ministrul…

- Instanța suprema cere Parlamentului sa trimita proiectul de modificare a Legilor Justitiei inapoi la Ministerul Justitiei. Cristina Tarcea, președintele ICCJ, arata ca proiectul nu a beneficiat de transparența și, mai important, ar exista nereguli cu privire la discutarea proiectului in Comisia speciala…

- Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin.(4) din Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in…

- Comisia economica, industrii și servicii din Senat și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților îl vor audia marți, de la ora 15,30, pe fostul premier Sorin Grindeanu, propus pentru funcția de președinte al Autoritații Naționale de Reglementare în…

- "Ministerul Justitiei a redactat si a finalizat proiectul de lege pentru modificarea Legilor Justitiei. Mai departe, am redactat solicitarea de aviz de la Comisia de la Venetia cu privire la procedura de numire a procurorilor de rang inalt. Ca element de noutate, pe data de 26 octombrie, am stabilit…

- ”Ne vom intalni in coalitie luni si vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi, in care sa decidem daca le vom initia in Parlament sau vor pleca prin procedura guvernamentala: legile Justitiei, parteneriatul public-privat, Fondul suveran de dezvoltare. Luni vom avea aceasta decizie”,…

- Coalitia de guvernare PSD-ALDE se va reuni luni pentru a decide ce proiecte de lege urmeaza a fi initiate la nivelul Parlamentului, prin initiativa parlamentara, si care revin Guvernului, urmand a fi asumate prin procedura guvernamentala, o decizie urmand a fi luata si in privinta legilor Justitiei.…

- Coalitia de guvernare decide luni ce proiecte de lege va initia Parlamentul si care revin Guvernului Coalitia de guvernare PSD-ALDE se va reuni luni pentru a decide ce proiecte de lege urmeaza a fi initiate la nivelul Parlamentului, prin initiativa parlamentara, si care revin Guvernului, urmand a fi…

- Proiectul de modificare a Legilor Justitiei este inca in aer. Dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute ministrul Tudorel Toader anunta ca zilele acestea va prezenta varianta finala, linistea s-a asternut pe acest subiect, social-democratii si Guvernul fiind concentrati pe criza din interiorul partidului.…

- "Ne vom intalni in coaliție luni și vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi, in care sa decidem daca le vom iniția in Parlament sau vor pleca prin procedura guvernamentala: legile justiției, parteneriatul public-privat, fondul suveran de dezvoltare. Luni vom avea aceasta decizie",…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se apropie de final cu proiectul de modificare a legii asigurarilor de locuinte, pe care intentioneaza sa il prezinte Parlamentului in jur de 15 octombrie. Principala modificare consta in faptul ca politele PAD (asigurarea obligatorie a locuintei) vor putea…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni seara, ca pachetul de legi ale justitiei ar trebui trimis la Parlament astfel incat acesta sa decida, in urma dezbaterilor, care va fi forma lor finala. ”Eu cred, ca sa nu ne mai chinuim, ca ar trebui duse direct la Parlament care sa faca consultari, comisii,…

- Guvernul nu renunța la trecerea contribuțiilor la angajat. Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat, la Mioveni ca actuala majoritate nu poate sa renunte la orice masura care este benefica pentru salariați, pentru ca se sperie de un protest. Liderul social-democrat a fost intrebat, la Uzinele Dacia, cum…