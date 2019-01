Tudorel Toader, atacuri dure la adresa lui Lazăr Oana Stancu: "Pensia speciala este miza procurorului Augustin Lazar? Este o lupta pentru aceasta pensie? Daca este revocat o pierde?". "Sincer nu cred pentru ca de regula magistratii care au 25 de ani vechime in profesie, care dobandesc dreptul de pensie speciala, solicita pensionarea, iau de la Casa de Pensie decizia de pensionare, se stabileste dreptul si cuantumul si nu pune decizie, pensia in plata. Sta cu ea in sertar. S-a asigurat ca daca intervine un incident ceva, se modifica legea, scade pensia... s-a asigurat de pensie, de drept si de cuantum. Daca mai sta un an, doi, trei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu eram pregatiți sa suportam o astfel de presiune autocratica" - sub acest titlu-citat, "Le Monde" publica in ediția tiparita pentru 1-2 ianuarie 2019 un interviu cu procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. Interviul este pe aceeași pagina 3 - cea mai citita - in care cotidianul francez…

- Ministrul Justiției continua procesul de revocare din funcție a procurorului general, Augustin Lazar. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, continua procesul de revocare din funcție a procurorului general, Augustin Lazar. El a afirmat ca in cursul zilei de azi va trimite solicitarea oficiala. „Spuneam…

- Augustin Lazar sustine in cererea de suspendare a executarii propunerii ministrului Justitiei de revocare a sa din functie, depusa la Curtea de Apel (CA) Alba Iulia, ca, in procedura desfasurata de Tudorel Toader, nu i-ar fi fost asigurat dreptul la aparare si, de asemenea, ca aceasta nu ar fi indeplinit…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, sustine, in cererea de suspendare a executarii propunerii ministrului Justitiei de revocare a sa din functie, depusa la Curtea de Apel (CA) Alba Iulia, ca, in procedura desfasurata de Tudorel Toader, nu i-ar fi fost asigurat dreptul la aparare si, de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca procurorul general Augustin Lazar si-a numit drept consilier personal un procuror care l-a intervievat atunci cand a candidat pentru functie, situatie similara avand loc si dupa controlul Inspectiei Judiciare de la PICCJ, cu trei inspectoare.

- Augustin Lazar a solicitat Directiei resurse umane si organizare din cadrul CSM, ca urmare a Raportului privind activitatea manageriala a procurorului general al Romaniei initiat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa i se elibereze o copie a "rezolutiei de clasare care privea presedintele Romaniei…

- „Incepe o saptamana fierbinte pentru PSD”, anunța liderul PMP! Președintele PMP, Eugen Tomac, a scris, luni pe Facebook, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va renunța la miniștrii care nu mai raspund comenzilor sale "ca la o masea stricata", iar premierul Viorica Dancila doar va executa ordinele "vatafului…

- Invitata in emisiunea lui Rareș Bogdan de la Realitatea Tv, Raluca Pruna, fost ministru al Justiției, a explicat inca o data procedura de propunere in funcția de procuror general, diferența dintre mapa profesionala a candidatului, mapa aflata in administare la CSM și care nu poate fi data niciunui…