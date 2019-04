Stiri pe aceeasi tema

- Americanul Dustin Johnson a urcat pe primul loc in clasamentul mondial la golf dat publicitatii la inceputul acestei saptamani si il devanseaza la mustata pe fostul lider, britanicul Justin Rose, relateaza EFE. Johnson a urcat pe primul loc datorita victoriei sale din turneul WGC din Mexic.…

- Turneul WTA de la Acapulco (Mexic), cu premii totale de 250.000 de dolari, s-a incheiat cu victoria chinezoaicei Yafan Wang, dupa o finala cu americanca Sofia Kenin, incheiata in trei seturi, 2-6, 6-3, 7-5. Wang, locul 65 mondial, a castigat primul sau turneu WTA, la prima finala disputata, dupa ce…

- Simona Halep ar putea reveni pe prima pozitie în clasamentul WTA chiar dupa Indian Wells. Turneul din Statele Unite se va desfasura în perioada 6-17 martie, iar anul trecut Simona a ajuns în semifinale.

- Americanul Reilly Opelka si canadianul Brayden Schnur vor disputa, duminica la New York, prima lor finala la un turneu ATP, la capatul unei saptamani in care au furnizat surprize. Opelka, nr.89 in clasamentul ATP, l-a invins in semifinale pe marele favorit si nr.9 mondial, compatriotul sau John Isner,…

- Argentinianul Juan Martin del Potro, numarul 4 mondial, va reveni in competitie saptamana viitoare la turneul de la Delray Beach (Florida), potrivit news.roEl va juca in primul tur cu japonezul Yoshihito Nishioka, locul 71 mondial. La 11 octombrie, Juan Martin del Potro a suferit o…

- Meghan Markle i-ar fi trimis tatalui o scrisoare, imediat dupa nunta regala, susține cotidianul Daily Mail. Aceasta i-a cerut lui Thomas Markle sa inceteze sa mai vorbeasca despre ei in spațiul public, sa nu o mai victimizeze cu acuzațiile pe care i le aducea. Fosta actrița a fost atat de suparata de…