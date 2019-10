Trump va impune "în curând sancțiuni" Turciei și va suspenda acordul comercial Președintele Donald Trump a declarat luni ca va emite în curând un ordin executiv care autorizeaza sancțiuni împotriva oficialilor turci, va opri negocierile cu Turcia cu privire la o tranzacție comerciala de 100 de miliarde de dolari și va crește tarifele la oțelul turc la 50%, potrivit Reuters.



Într-o declarație în care a promis sa distruga rapid economia turceasca daca continua în Siria &"aceasta cale periculoasa și distructiva&", Trump a mai spus ca trupele americane care ies din Siria se vor reface și vor ramâne în regiune pentru a monitoriza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

