- Presedintele american Donald Trump sustine ca "probabil lucreaza mai multe ore decat aproape orice" predecesor al sau, in contextul criticilor pe tema programului de lucru al liderului de la Casa Alba, informeaza agentia The Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump planuieste sa vina cu o noua propunere pentru democrati in discursul sau de sambata, intr-un efort de a pune capat perioadei de inchidere partiala a guvernului, conform unui oficial important al administratiei sale, scrie CNN.Trump a anuntat vineri pe Twitter:…

- O noua intalnire intre Donald Trump si liderii democrati din Congres privind negocierile bugetare s-a incheiat miercuri la scurt timp, atunci cand presedintele a pus capat pe neasteptate discutiilor, potrivit opozantilor politici ai liderului de la Casa Alba, transmite AFP. "Presedintele s-a…

- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri discutiile cu liderii Congresului privind finantarea unui zid de frontiera cu Mexic si a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp", relateaza Reuters.

- Un acord intre Serbia si Kosovo pentru a pune capat ostilitatilor este "la indemana", a afirmat presedintele american, Donald Trump, declarandu-se pregatit ca intr-un astfel de caz sa ii invite pe cei doi protagonisti la Washington pentru un "acord istoric", relateaza AFP. "Un acord intre Serbia si…

- John Kelly, seful personalului de la Casa Alba, va demisiona pana la finalul acestui an, a declarat președintele SUA, Donald Trump, confirmand zvonurile privind iminenta demisie a lui Kelly, informeaza agenția de știri Dpa.Un inlocuitor urmand sa fie anunțat in curand, a adaugat Trump.…

- Presedintele american, Donald Trump, spera sa se inteleaga cu Rusia si China privind dezarmarea tarilor lor. Despre asta a scris liderul de la Casa Alba intr-o noua postare pe pagina sa de Twitter.

- Donald Trump va mentine taxe vamale de 10- pentru un cuantum de 200 de miliarde de dolari la importurile chineze, dar deocamdata nu le va majora la nivelul de 25-, a comunicat Casa Alba. "China urmeaza sa decida formal achizitionarea unei cantitati substantiale de produse agricole, energetice si industriale…