- Obama a salutat in adolescenta de 16 ani "una dintre cele mai mai aparatoare ale planetei noastre".Greta Thunberg se afla in vizita in SUA dupa ce a traversat Atlanticul la bordul unui velier cu emisii de carbon zero.Organizatia fostului presedinte, Obama Foundation, a difuzat…

- Președintele Donald Trump, a anunțat pe Twitter, ca l-a demis pe consilierul sau pe securitate naționala John Bolton, cu care a avut dezacorduri în privința mai multor subiecte, de la Iran pâna la Coreea de Nord, relateaza Reuters și AFP. ”L-am informat pe John Bolton noaptea trecuta…

- Donald Trump a contestat decizia unei curti de apel federale care a stabilit ca presedintele american a incalcat Constitutia prin blocarea abonarii la contul sau de Twitter a unor persoane ale caror opinii ii displac, transmite Reuters. Potrivit documentului inregistrat vineri seara de Departamentul…

- Presedintele Donald Trump a anuntat astazi ca Statele Unite au inceput negocierile cu Coreea de Sud privind costul apararii. Ministerul de externe de la Seul a dezmintit, insa, informatia. "Au inceput discutiile pentru suplimentarea in continuare a platilor catre Statele Unite. Coreea de Sud este o…

- Fostul presedinte american Barack Obama a facut apel luni la respingerea retoricilor susceptibile sa încurajeze atacuri armate precum cele care au provocat în acest weekend moartea a 31 de persoane în Texas si Ohio, relateaza AFP si Reuters. "Trebuie sa respingem cu fermitate…

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat vineri ca recentele mesaje postate pe Twitter de catre presedintele Donald Trump in care a atacat parlamentare democrate provenind din randul imigrantilor merg ''impotriva maretiei americane'', exprimandu-si sprijinul neconditionat pentru acestea, informeaza…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca a fost facut un progres semnificativ în ceea ce privește situația cu Iranul și ca nu dorește o schimbare de regim în cadrul Administrației de la Teheran, relateaza Mediafax citând Reuters. Remarcile președintelui american au…

- Actualul favorit democrat in cursa pentru Casa Alba, Joe Biden, a promis joi, daca va fi ales in 2020, sa organizeze in Statele Unite un summit mondial asupra valorilor democratice, maltratate, in opinia sa, de Donald Trump, relateaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a prezentat…