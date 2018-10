Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite isi vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei si Chinei si a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicatia Time.

- Președintele SUA, Donald Trump, declara ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este, probabil, ”implicat in asasinate și otraviri” peste granițele Rusiei, dar pe el nu-l intereseaza foarte mult, avand in vedere ca in SUA ”nu se intampla așa”. Liderul de la Casa Alba și-a spus parerea intr-un interviu…

- Statele Unite au un laborator clandestin pentru fabricarea de arme biologice in Georgia, parte a unei retele de unitati similare la frontierele Rusiei si Chinei, acuza Ministerul rus al Apararii, denuntand incalcarea reglementarilor internationale, dar Pentagonul a respins acuzatiile, potrivit Mediafax.

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate ONU, ca autoritațile din China au incercat sa interfereze in alegerile generale din Statele Unite din luna noiembrie. In replica, Administratia de la Beijing a respins "aceste acuzatii lipsite…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va retrage SUA din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), daca Statele Unite nu vor fi tratate mai bine, scrie Bloomberg. „Daca nu se vor schimba, m-as retrage din OMC”, a declarat Trump joi intr-un interviu acordat Bloomberg News. El a adaugat ca…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat vineri "pregatit sa mearga la Washington" pentru a se intalni cu Donald Trump, afirmand in același timp ca l-a invitat pe omologul sau american la Moscova, dupa un prim summit bilateral foarte criticat in Statele Unite, scrie AFP.

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…