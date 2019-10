Presedintele Statelor Unite Donald Trump a declarat ca omologul sau iranian Hassan Rouhani a vrut sa-l intalneasca la ONU luna trecuta, dar Washingtonul a refuzat sa ridice macar partial sanctiunile impuse Teheranului si intalnirea nu a mai avut loc, informeaza vineri DPA.



"Ei incercau sa stabileasca o intalnire, dar el dorea sa fie ridicate sanctiunile (...). Rouhani a dorit o intalnire la ONU. El a vrut sa fie ridicate sanctiunile sau partial ridicate si am spus nu", a declarat Trump reporterilor vineri in fata Casei Albe.



Au existat speculatii intense in timpul Adunarii…