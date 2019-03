Stiri pe aceeasi tema

- Bill Barr, procuror general SUA, si-a exprimat speranta sa livreze 'principalele concluzii' al acestui raport de ancheta foarte asteptat membrilor comisiilor juridice ale Congresului 'chiar in acest weekend', a afirmat el intr-un mesaj adresat parlamentarilor. La randul sau, Casa Alba a afirmat…

- Procurorul special Robert Mueller a remis vineri raportul sau de ancheta asupra suspiciunilor de intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump in 2016, iar ministrul justitiei ar putea dezvalui in acest weekend esenta acestuia, relateaza AFP. Bill Barr, procuror general SUA,…

- Presedintele american Donald Trump parea vineri sa se astepte sa fie acuzat de obstructionarea justitiei la finalul anchetei asupra suspiciunilor de complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie la alegerile prezidentiale din 2016, comenteaza Agentia France-Presse (AFP). Intr-un…

- Presedintele american Donald Trump a pus miercuri inca o data la indoiala legitimitatea procurorului special Robert Mueller, criticand faptul ca poate redacta un raport desi, spre deosebire de el, nu a fost ales, relateaza AFP. Raportul lui Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre Rusia…

- Presedintele american Donald Trump a refuzat sa promita ca va face public raportul final al anchetei procurorului special Robert Mueller privind posibile interferente intre campania sa electorala din 2016 si Rusia, intr-un interviu difuzat duminica de CBS News, citat de Xinhua. Trump a…

- Ancheta procurorului special Robert Mueller privind ingerințele ruse în alegerile prezidențiale americane din anul 2016 este aproape de încheiere, a declarat luni Matthew Whitaker, procuror general interimar al SUA, potrivit Euronews, citat de Mediafax. „Am fost informat în…

- Candidatul presedintelui Donald Trump pentru functia de ministru al justitiei, Bill Barr, a declarat marti in Senatul american ca ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA "nu este o vanatoare de vrajitoare", asa cum sustine adesea liderul de la Casa Alba, relateaza AFP…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI, politia federala americana) a deschis in 2017 o ancheta pentru a stabili daca presedintele Donald Trump a lucrat in contul Rusiei, potrivit unor surse anonime, citate vineri de cotidianul New York Times (NYT), relateaza AFP.Investigatia FBI a fost rapid…