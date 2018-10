Trump, o nouă provocare: Alegerile de la jumătatea mandatului. Analiză Din 1934 incoace, alegatorii americani tind sa limiteze, la alegerile de la jumatatea mandatului, numarul celor care reprezinta partidul prezidential in Congres. Uneori este un fel de auto-corectie, alegatorii dorind sa se asigure ca puterea executiva si cea legislativa nu sunt controlate de un singur partid si obligandu-i pe politicieni sa accepte compromisuri. Dar alteori e vorba de un protest impotriva presedintelui si a politicilor sale. Asa incat, desi postul prezidential nu este pus in joc la alegerile de la jumatatea mandatului, acest scrutin poate servi drept referendum cu privire la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

