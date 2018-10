Stiri pe aceeasi tema

- Caravana migranților din America Centrala avanseaza spre Statele Unite, in pofida avertizarilor lui Donald Trump. Sunt peste 5000 de oameni pe traseu. Unii au intrat ilegal in Mexic și iși continua marșul istovitor prin soare.

- Presedintele american, Donald Trump, a dat asigurari la sfarsitul saptamanii trecute ca s-a facut totul pentru "a opri asaltul" miilor de migranti hondurieni in drum spre Statele Unite din sudul Mexicului, relateaza AFP citata de Agerpres.

- Potrivit versiunii Riadului, jurnalistul si opozantul saudit a murit in urma unei incaierari, care s-a terminat rau, cu peroane cu care s-a intalnit in misiunea diplomatica. Donald Trump a catalogat credibila explicatia data de Riad cu privire la moartea jurnalistului, care traia de un an in Statele…

- Presedintele american Donald Trump a laudat luni acordul de liber schimb cu Canada si Mexic incheiat 'in extremis' in cursul noptii trecute, numindu-l 'cel mai important' din istoria Statelor Unite, transmite AFP preluata de Agerpres 'Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste…

- Presedintele american Donald Trump viseaza la o strangere de mana intre Israel si palestinieni pe peluza Casei Albe, dar, la 25 de ani de la acordurile de la Oslo, SUA au o pozitie subreda mai mult ca oricand pentru a juca rolul de mediator in acest conflict din Orientul Mijlociu, scrie miercuri intr-un…

- Reprezentanții Ministerului Economiei din Rusia considera ca Statele Unite ar trebui „sa sufere economic” daca nu acționeaza conform regulilor, dupa ce președintele american Donald Trump a amenințat ca ar putea retrage SUA din Organizația Mondiala a Comerțului, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Președintele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care imputa unui ”complot” american prabusirea brutala a lirei turcesti, a acuzat luni Statele Unite ca ar cauta sa loveasca Turcia ”in spate”, relateaza AFP conform News.ro . ”Pe de o parte sunteti cu noi in NATO, iar pe de alta parte cautati sa va loviti partenerul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Statele Unite ca sanctiunile nu vor putea forta Ankara sa ''dea inapoi'' dupa amenintarile lansate de presedintele Donald Trump care a cerut eliberarea unui pastor american, relateaza duminica AFP. Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina…