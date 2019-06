Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a ajuns luni în Regatul Unit, împreuna cu soția sa Melania, pentru o vizita de trei zile. Chiar înainte ca avionul sau sa aterizeze pe aeroportul Stansted, liderul de la Casa Alba l-a criticat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, scriind pe Twitter ca acesta este un ”ratat…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat joi ca daca ar avea de ales intre anularea Brexit și un Brexit fara acord, ar prefera ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara acord, potrivit Reuters, informeaza mediafax. El a mai adaugat ca anularea Brexit, in contextul in…

- Liderii UE au convenit sa amane Brexit-ul pana la sfarșitul lunii octombrie, cu o revizuire in iunie, au declarat surse diplomatice pentru Reuters. Clauza privind posibilitatea producerii Brexit in iunie a fost introdusa pentru a atenua temerile președintelui francez Emmanuel Macron care a cerut garanții…

- Liderii Uniunii Europene si premierul Marii Britanii, Theresa May, au acceptat joi amanarea Brexit pana pe data de 31 octombrie 2019, a anuntat Donald Tusk, presedintele Consiliului European, la finalul unui summit extraordinar al Consiliului European. Pe langa amanarea Brexit pana pe 31 octombrie,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca Marea Britanie nu va ieși din UE fara un acord daca Parlamentul de la Londra nu aproba acest scenariu, informeaza agenția de știri The Associated Press, potrivit mediafax. "In afara cazului in care Camera (Comunelor) este de acord, (un Brexit) fara…

- Ministerul britanic al Apararii a deschis joi un centru operational intr-un buncar antiatomic in centrul Londrei, in perspectiva unui eventual Brexit fara un acord cu Uniunea Europeana, transmite AFP, citand un purtator de cuvant al institutiei. Centrul este dotat cu toate 'infrastructurile necesare'…

- Scenariul unui Brexit fara acord isi produce deja efectele la Londra, care s-ar putea confrunta cu o criza functionala in randul fortelor de ordine, relateaza The Guardian, potrivit Mediafax.Citește și: Parlamentul din Marea Britanie voteaza miercuri daca parasește UE fara un acord La…

- "In calitate de #RO2019EU vom avansa in implementarea planului de contingenta de la nivelul institutiilor europene.Vom continua eforturile in vederea protejarii drepturilor cetatenilor romani din Marea Britanie. Totodata, vom proteja drepturile cetatenilor britanici in RO", a scris Ciamba pe Twitter.…