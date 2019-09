Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a declarat marti ca presedintele american Donald Trump 'a ascultat cu interes' prezentarea reformelor in domeniul controlului armelor din aceasta tara, in cadrul intalnirii pe care cei doi lideri au avut-o in marja Adunarii Generale a ONU de la New York,…

- Presedintele american Donald Trump a respins luni incercarea omologului francez Emmanuel Macron de a media disputa dintre SUA si Iran, informeaza Reuters. "Nu avem nevoie de mediator", a declarat Trump reporterilor in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU. "(Macron) imi este prieten, dar nu cautam…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca Iranul doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand astfel si mai mult speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei…

- Directorul general interimar al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Cornel Feruța, va merge duminica la Teheran, unde va avea o întâlnire cu mai mulți oficiali iranieni de rang înalt, a anunțat vineri un purtator de cuvânt al instituției, potrivit Reuters,…

- Președintele american Donald Trump a mulțumit Administrației de la Londra pentru „un parteneriat statornic” în probleme globale, în cadrul unei conversații telefonice cu prim-ministrul britanic Boris Johnson, a transmis Casa Alba, conform Reuters, citat de Mediafax. „Președintele…

- Presedintele Venezuelei Nicolas Maduro a respins vineri amenintarea omologului american Donald Trump privind posibilitatea impunerii unei blocade asupra tarii sale, adaugand ca apele Venezuelei vor ramane "libere si independente", transmite Reuters. Maduro a mai declarat ca a solicitat ambasadorului…

- Premierul grec de stanga Alexis Tsipras i-a telefonat duminica opozantului sau de dreapta Kyriakos Mitsotakis pentru a-l felicita in urma victoriei acestuia din urma la alegerile parlamentare anticipate desfasurate duminica, relateaza agentiile Reuters si EFE, relateaza agerpres.Vezi si: INCREDIBIL…

- Președintele Donald Trump a declarat sâmbata ca a apreciat achiziționarea de echipament militar american de catre Arabia Saudita, numindu-l pe prințul Mohammed bin Salman drept "prieten al meu", care a lucrat pentru a deschide țara prin reforme economice și sociale, relateaza Reuters."Este…