"I-am ordonat secretarului de stat Mike Pompeo - si a fost complet de acord - sa nu autorizeze intoarcerea Hodei Muthana in tara", a transmis pe Twitter presedintele american, la scurt timp dupa ce secretarul de stat a dat un comunicat asigurand ca tanara femeie nu este cetatean al SUA. "Nu are nicio baza juridica, nu are pasaport american valabil, nici dreptul la pasaport, nici viza pentru SUA", a precizat Pompeo. In schimb, avocatul tinerei, al carei tata a fost un diplomat yemenit, a respins acest argument.

"Hoda Muthana s-a nascut in New Jersey in 1994, cand tatal ei nu mai era diplomat…