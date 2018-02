Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat, luni, ca orice proiect de lege privind imigratia care nu include construirea unui zid la granita cu Mexicul "este o completa pierdere de timp", relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca un acord privind situatia celor 700.000 de asa-numiti visatori (imigranti), adusi in SUA in mod ilegal drept copii, "ar putea foarte bine sa nu se intample" pana pe 5 martie, cand programul care ii protejeaza impotriva deportarii va expira, scrie…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri politia federala FBI si Ministerul Justitiei ca a "politizat" anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza Reuters si AFP. "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- Presedintele american Donald Trump va fi "cel mai bun agent de vanzari" pentru economia SUA in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elvetia, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune catre…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat, ca Donald Trump are o sanatate excelenta si continua sa se bucure de efectele benefice ale abstinentei de alcool si tutun, informeaza Reuters."Presedintele are un un simt mental foarte ascutit, intact...Este apt pentru datorie", a declarat Jackson.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinuit un scor normal la examenul cognitiv si prezinta o stare excelenta de sanatate, desi ar beneficia de pe urma unei diete cu continut scazut de grasimi, combinata cu cateva zeci de minute de sport pe zi, a declarat medicul Casei Albe, citat de Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba,…

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a spus Donald Trump…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Liderul de la Casa Alba a afirmat vineri ca SUA raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar a avertizat ca aliatii europeni si Congresul trebuie sa lucreze cu el pentru a remedia 'lacunele dezastruoase' ale acordului.Presedintele american a confirmat…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Donald Trump a intrebat joi de ce Statele Unite ar vrea sa ia imigranti din Haiti sau din tarile africane, spunand ca unele sunt “tari de rahat”, potrivit unor surse citate de Reuters. Afirmatiile presedintelui american, facute la Casa Alba, au venit in conditiile in care senatorul democrat Dick Durbin…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Rusia lucreaza la masuri de aparare pentru a se pregati in cazul in care Statele Unite si alte tari vor cere implementarea unor noi sanctiuni impotriva statului rus, a declarat, miercuri, Kremlinul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Kremlinul a fost rugat sa comenteze cu privire…

- Președintele american, Donald Trump, a chemat luni, la cateva ore dupa atentatul de la New York, soldat cu trei raniți, la reformarea unui sistem de imigrare "lax" care "permite prea multor oameni periculoși" sa intre in Statele Unite, transmite AFP. Subliniind ca barbatul…

- Donald Trump, suspect ca a suferit un AVC in timpul discursului in care a anunțat ca Ierusalimul este recunoscut de SUA drept capitala Israelului. Președintele american va fi supus unor investigații medicale, la inceputul anului viitor, a transmis Casa Alba citata de NBC News. Mai multe persoane au…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, inaintea mult așteptatului sau discurs in care se va pronunța asupra recunoașterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agențiile AFP și Reuters. …

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Jayda Fransen, liderul partidului anti-imigratie Britain First, a postat pe Twitter videoclipuri care infatiseaza un grup de musulmani care bat pana la moarte un adolescent, lovesc persoane aflate in carje si distrug o statuie crestina. Fransen a fost sanctionata cu amenda, la inceputul lunii noiembrie,…

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).

- "Salut si sustin (decizia SUA) intrucat creste presiunea asupra Coreei de Nord", a declarat premierul nipon Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Ministerului de Externe de la Seul a transmis ca se asteapta ca masura sa contribuie la denuclearizarea pe cale pasnica a…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- Orice initiativa a Uniunii Europene de a impune noi sanctiuni Iranului pentru programul balistic si pentru ingerintele in conflictul din Yemen ar fi considerata "interesanta si utila", a declarat un oficial din cadrul Administratiei SUA, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Ar…

- Presedintele SUA Donald Trump nu are programata o intalnire oficiala cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin cu ocazia Summitului de Cooperare Economica Asia Pacific, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, citat de Reuters. Trump si Putin vor participa la Summit-ul APEC care se va desfasura in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Taiwanul este cea mai importanta și sensibila problema in relațiile Beijing-Washington, i-a declarat joi președintele chinez Xi Jinping președintelui american Donald Trump, aflat in vizita in China, inaintea implinirii unui an de la un apel telefonic inedit primit de Trump din partea președintei…