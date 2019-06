Trump anunta reluarea negocierilor: Cum dau SUA drepturile omului pe afaceri, in relatia cu China

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat ca, in timpul intalnirii sale cu președintele Chinei, Xi Jinping, la summitul G20 de la Osaka a fost mult mai in regula decat se aștepta, dar "nu se grabeste'' sa incheie o ințelegere comerciala, potrivit Reuters."Nu ma grabesc, dar lucrurile arata…

- La prima vedere, eXp Realty este o agentie imobiliara obisnuita, care ii ajuta pe oameni sa vanda si sa cumpere locuinte. Singurul lucru care o diferentiaza de alte companii din industrie, sau in general de alte companii, este faptul ca cele cateva mii de angajati care intermediaza tranzactiile nu lucreaza…

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova. Primindu-l in…

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a anuntat duminica seara ca va convoca alegeri anticipate in Grecia, in urma rezultatelor slabe obtinute de Partidul Syriza in cadrul alegerilor europarlamentare, relateaza Reuters. Partidul de centru-dreapta Noua Democratie s-a situat pe primul loc in Grecia…

- Boeing a finalizat actualizarea software a avioanelor 737 MAX, care sunt consemnate la sol din luna martie, dupa prabusirea a doua aeronave de acest tip intr-un interval de cinci luni. Producatorul de avioane a anuntat ca va oferi informatii suplimentare pentru a raspunde intrebarilor Administratiei…

- Seful Statului Major al armatei americane, generalul Kenneth McKenzie, a declarat sambata ca SUA vor desfasura toate resursele necesare pentru a contracara orice actiune periculoasa a Iranului, transmite canalul Sky News Arabia, citat de Reuters. "Vom continua sa intindem mana partenerilor…

- Uniunea Europeana (UE) spera ca negocierile intre conservatorii aflati la putere si opozitia laburista din Marea Britanie sa conduca la degajarea unei majoritati in vederea deblocarii acordului pe Brexit si este pregatita sa acorde o amanare suplimentara in acest sens, a declarat marti negociatorul-sef…

- CEO-ul si cofondatorul Amazon, Jeff Bezos, a ramas cu 75% din companie, dupa divortul de MacKenzie Bezos, care a pastrat 4% din gigantul retailului online american si care si-a cedat si toate drepturile de vot lui Jeff Bezos, transmit, joi, Reuters si Bloomberg. Cei doi au facut publice detaliile…