- Rusia lucreaza la masuri de aparare pentru a se pregati in cazul in care Statele Unite si alte tari vor cere implementarea unor noi sanctiuni impotriva statului rus, a declarat, miercuri, Kremlinul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Kremlinul a fost rugat sa comenteze cu privire…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu intentioneaza sa-l demita pe Robert Mueller, procurorul special care coordoneaza investigatiile privind ingerintele Rusiei in campania electorala din 2016 si presupuse contacte intre apropiati ai liderului de la Casa Alba si oficiali rusi.

- Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de aproximativ zece minute, discutand despre cum pot „lucra impreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord”, a anunțat Casa Alba, potrivit Politico.com. In timpul discuției, liderul american i-a mulțumit omologului rus…

- "Imi pare foarte rau pentru generalul Flynn. Foarte rau. A avut o viata puternica, iar acum imi pare foarte rau", a declarat Donald Trump luni dupa-amiaza. "Hillary Clinton i-a mintit de multe ori pe agentii FBI si nu i s-a intamplat nimic. Flynn a mintit si i-au distrus viata. Este foarte…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, si-a asumat responsabilitatea pentru continutul tweet-ului de sambata al presedintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in…

- "Am fost nevoit sa il demit pe generalul Flynn pentru ca l-a mintit pe vicepresedinte si pe agentii FBI. El pledeaza vinovat pentru aceste acuzatii. Este rusinos ce a facut, deoarece in perioada de tranzitie actiunile sale au fost legale. Nu era nimic de ascuns", a declarat Donald Trump prin Twitter…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- UPDATE Aceasta este prima recunoastere a vinovatiei din partea unuia dintre cei patru consilieri ai presedintelui Donald Trump acuzati pana acum in cadrul anchetei procurorului special Robert Mueller. Flynn coopereaza cu Guvernul in ancheta lui Mueller, a anuntat vineri un judecator federal. Flynn este…

- Presedintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- Avocații lui Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naționala al președintelui american Donald Trump, au incetat comunicarea cu echipa juridica a liderului de la Casa Alba, a relatat joi cotidianul New York Times, ceea ce sugereaza ca Flynn ar putea coopera cu anchetatorii care investigheaza…

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu președintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, scrie Agerpres, potrivit Reuters, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului și perspectivele unui…

- Presedintele american, Donald Trump, a incercat duminica sa inlature confuzia in legatura cu faptul daca accepta sau nu dezmintirile omologului sau rus, Vladimir Putin, referitoare la amestecul in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, relateaza Reuters si AFP.In cadrul unei conferinte…

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-i pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate naționala al președintelui american Donald Trump, și pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Presedintele american Donald Trump nu exclude o intrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-un pentru a-l convinge sa renunte la ambitiile sale nucleare, cu toate ca recunoaste ca un astfel de scenariu este prematur, informeaza duminica AFP. Intrebat in emisiunea "Full Measure" difuzata duminica…

- Un consilier de politica externa în campania prezidentiala a lui Donald Trump s-a întâlnit cu oficiali ai guvernului rus anul trecut, a relatat vineri New York Times, citând marturia depusa de acest fost consilier în aceasta saptamâna în fata unei comisii…

- In numeroase interviuri in ultimele luni, consilierul, Carter Page, fie a negat intalniri cu oficiali ai guvernului rus in timpul unei calatorii la Moscova in iulie 2016, fie a spus ca s-a intalnit "mai mult cu oameni de știința", potrivit ziarului. Page a trimis un e-mail cel puțin…

- Presedintele american Donald Trump l-a calificat marti drept 'mincinos' pe fostul sau consilier George Papadopoulos, unul din cei trei inculpati in ancheta privitoare la ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din noiembrie 2016, si a minimalizat rolul acestuia in campanie, transmite AFP.Intr-o…

- Kremlinul a transmis marti ca acuzatiile din SUA impotriva fostului director de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, si a unui alt consilier, Rick Gates, nu arata cu degetul la Rusia in legatura cu un pretins amestec in politica SUA, relateaza Reuters. Anchetatorii federali care…

- Presedintele american Donald Trump nu are de gand sa-l repuna in discutie pe procurorul special Robert Mueller, care a efectuat primele inculpari in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia, a anuntat luni Casa Alba, informeaza AFP. "Presedintele a spus-o…

- Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat luni ca nu exista 'nicio ințelegere secreta' intre echipa sa de campanie din alegerile de anul trecut și Rusia, dupa ce primele persoane au fost inculpate in acest dosar, principalii vizați fiind fostul sau șef de campanie, Paul Manafort, și asociatul acestuia,…

- Decizie fara precedent in ancheta privind implicarea Rusiei in campania prezidențiala din Statele Unite. Fostul șef al campaniei lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost inculpat de complot impotriva SUA. El a mers la sediul FBI, dupa ce a fost somat sa se predea autoritaților federale, in cadrul acestei…

- Scandalul alegerilor prezidențiale din Statele Unite ia amploare. Marele juriu stabilit de procurorul special Robert Mueller a formulat, sâmbata, primele acuzatii în cadrul anchetei asupra interferentelor Rusiei în alegerile americane, iar luni urmeaza sa se efectueze prima…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii în ancheta cu privire la interferentele Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters, via Agerpres. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor…

- Statele Unite ale Americii sunt foarte bine pregatite pentru orice eventualitate fața de Coreea de Nord, a declarat președintele american Donald Trump duminica, relateaza AFP. „Suntem atât de bine pregatiți cum nici nu ați crede. Veți fi surprinși sa vedeți cât de…

- „Principala noastra eroare a fost ca am avut o încredere mult prea mare în voi. Voi ati interpretat încrederea noastra ca o slabiciune si ati exploatat acest fapt”, a declarat liderul de la Kremlin în cadrul unui interviu televizat organizat de membrii ai mediului…

- Intr-o conferința organizata la Washington, Mike Pompeo a dat asigurari ca președintele american Donald Trump este hotarat sa impiedice Phenianul sa-și atinga obiectivul.Totuși, la fel ca generalul H.R. McMaster, consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, joi, ca omologul sau american Donald Trump ar trebui respectat, pentru ca el a obtinut mandatul în mod democratic, scrie stirile protv.ro. „A fost ales de poporul american si macar din acest motiv, ar trebui sa fie respectat, chiar daca…

- Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel și premierul britanic Theresa May au publicat vineri o declarație comuna in care avertizeaza Statele Unite sa nu ia decizii unilaterale care ar putea afecta acordul nuclear cu Iranul, informeaza Reuters. Dupa ce președintele…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a avut, vineri, o conversatie cu Rex Tillerson, in care i-a transmis secretarului american de Stat ca Iranul a respectat toate prevederile asumate prin semnarea acordului nuclear, relateaza site-ul agentiei Tass. Lavrov a mai precizat ca toti semnatarii…

- Marea Britanie nu va face speculatii despre ceea ce se va intampla daca Statele Unite ar decide sa se retraga din acordul nuclear cu Iranul, a declarat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit agentiei de stiri Reuters. Oficialul britanic a mai afirmat ca Guvernul de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va efectua o vizita de lucru in Marea Britanie la inceputul anului viitor, iar o vizita de stat va avea loc ulterior, la o data neprecizata inca, a relatat miercuri publicatia London Evening Standard, citata de Reuters.Cabinetul premierului britanic Theresa…

- "Presedintele nu analizeaza doar o parte a situatiei. El se uita la tot comportamentul gresit al Iranului. Nu doar acordul nuclear este un comportament gresit, ci si testarea rachetelor balistice, destabilizarea regiunii, principalul stat care sponsorizeaza terorismul, atacurile cibernetice, programul…

- Mohammad Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului a cerut UE sa se opuna sanctiunilor impuse de SUA împotriva Teheranului, daca Washingtonul va lua decizia de a renunta la acordul nuclear cu Iranul semnat în 2015, relateaza The Guardian. Iranul îndeamna Uniunea Europeana…