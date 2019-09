Trump amână noile creșteri de tarife impuse Chinei, înainte de reluarea negocierilor Peședintele Trump va amâna creșterea planificata a tarifelor, asupra unor bunuri chinezești în valoare de 250 de miliarde de dolari, ca "un gest de bunavoința", scrie BBC.



Trump a anunțat pe Twitter ca marirea de 5% a tarifelor, programata pentru 1 octombrie, va fi amânata pentru doua saptamâni. El susține ca amânarea a fost solicitata de catre China, iar Beijinul va anula, la rândul sau, o serie de tarife împotriva Statelor Unite.Aceste acțiuni sunt realizate în contextul în care ambele tabere se pregatesc sa reia negocierile,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

