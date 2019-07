Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca va emite un ordin executiv pentru ieftinirea medicamentelor, transmite AFP. "Mi-ar placea ca democratii sa discute din nou despre infrastructura, despre pretul medicamentelor. Vom anuntat ceva foarte curand, legi" pentru aplicarea…

- Stephanie Grisham, care ocupa postul de director de comunicare in cabinetul Melaniei Trump, a fost numita purtator de cuvant al Casei Albe, posta ramas vacant dupa plecarea Sarahei Sanders. "Nu ma pot gandi la nici o persoana mai buna pentru a servi Administrația și țara noastra", a scris Melania Trump…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca Statele Unite vor impune luni noi sanctiuni "majore" impotriva Iranului, la cateva ore dupa ce afirmase ca daca Republica Islamica renunta la programul sau nuclear, el va fi "cel mai bun prieten" al sau, relateaza AFP. "Introducem…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE. Intrevederea Duda-Trump va avea loc miercuri la Casa…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns in Marea Britanie, luni, intr-o vizita pe care Casa Alba o considera drept o sansa de a onora sacrificiul si serviciul comun al SUA si aliatului sau de dincolo de Atlantic, scrie Associated Press.

- Președintele american Donald Trump a semnat miercuri un ordin prin care interzice companiilor din Statele Unite sa mai foloseasca echipamente de telecomunicatii realizate de firme straine care prezinta un risc pentru Washington, relateaza site-ul postului BBC, conform Mediafax.Liderul de la…

- Israelienii au fost "profund miscati" de decizia lui Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, a subliniat Netanyahu intr-o inregistrare video difuzata in timpul unei vizite cu familia in zona."De aceea, dupa vacanta de Paste, intentionez sa propun in guvern…

- Raportul procurorului special american Robert Mueller – de 448 de pagini – cu privire la amestecul rus in campania prezidentiala americana din 2016 a fost publicat intr-o versiune cenzurata, relateaza AFP, care prezinta principalele concluzii și dezvaluie incercarea președintelui american de a prelua…