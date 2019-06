Trei traficanți de droguri au evadat. Poliția oferă recompensă "Ofer o recompensa celor care ne vor putea oferi piste fiabile care sa conduca la prinderea celor trei traficanti de droguri mexicani evadati" in noaptea de vineri spre sambata, a scris ministrul intr-un mesaj pe Twitter, la care a adaugat fotografii ale celor trei evadati.



Ministrul a precizat ca cei trei au evadat din La Planta, o inchisoare foarte violenta din Caracas inchisa in 2012, dar redeschisa cinci ani mai tarziu, de aceasta data ca "centru de reeducare" pentru detinutii straini.



Ea nu a oferit niciun detaliu despre modul in care a fost organizata evadarea, nici… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

