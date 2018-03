Stiri pe aceeasi tema

- Trei rugbysti de la Tomitanii Constanta, Florian Ciocoiu pilier, ACS Tomitanii CNE Cornu CSA Steaua , Andrei Georgian Cabason linia a II a si Laurentiu Mihai Pocovnicu fundas , vor participa cu lotul national Under 18 al Romaniei la Campionatul National al acestei categorii de varsta, care se va disputa…

- Nationala Under 18 a Romaniei va participa, intre 24 si 31 martie, la Campionatul European rezervat acestei categorii de varsta care va avea loc la Poznan (Polonia), informeaza FRR. ''Stejareii'' vor debuta in competitie duminica, 25 martie, la Plewiska, intr-un meci cu Franta. In prima…

- Federatia Europeana de Handbal a anuntat urnele valorice inaintea tragerii la sorti a grupelor preliminare de calificare pentru Campionatul European de handbal masculin din 2020, care va avea loc in 12 aprilie, la Trondheim (Norvegia). In premiera, turneul final continental va fi gazduit de trei…

- Echipa nationala de rugby a Romaniei a pierdut in Georgia, scor 16-25 (6-10), in ultimul meci din Campionatul European, dar a obtinut neasteptat calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0). "Stejarii" termina…

- “Parada Europei” 2018: Liceele participante au aflat ce tari vor reprezenta in Eveniment / Dupa un an de pauza, “Parada Europei”, evenimentul in cadrul caruia fiecare liceu din judet reprezinta intr-un mod inedit si cat mai original cate o tara membra a Uniunii Europene, B.R.I.C.S.…

- Nationala de U18 a Romaniei a intrat intr-un nou stagiu de pregatire. Stejareii, care vor participa la Campionatul European ce va avea loc la Poznan intre 23 martie si 1 aprilie, efectueaza un cantonament de o saptamana la CSN Snagov, intre 4 si 11 martie. Aici, pe perioada stagiului, vor sustine antrenamente…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep – Krystina Pliskova LIVE Setul 1 A inceput meciul. Pliskova servește prima Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut…

- Vlad Iordachescu este primul arbitru roman de rugby la un sfert de finala din Challenge Cup Romanul Vlad Iordachescu va face parte din brigada de cavaleri ai fluierului care va arbitra partida dintre echipele franceze Pau si Stade Francais, pe 30 martie, in sferturile de finala ale Challenge Cup, cea…

- Atunci specialistii avertizau ca fiecare tara trebuie sa isi faca o rezerva de plasma pentru prepararea de medicamente, dar suntem printre putinii din Uniune care nu au facut acest lucru. Iar acum, bolnavii sunt la mila strainilor, carora le-am cerut disperati ajutorul. Romania este una dintre putinele…

- Traficul internațional cu autovehicule furate are o ruta bine stabilita: din vestul Europei, via Romania, in est, in țari precum Moldova, Ucraina etc. Anul trecut, in punctele de trecere ale frontierei din județul Arad au fost descoperite 44 de autoturisme care figurau ca fiind furate. Potrivit comisarului…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat Campionatul European din acest an, sambata, dupa ce a invins clar formatia Cehiei, cu scorul de 17-6 (5-1, 4-1, 3-1, 5-3), la Brno, in mansa secunda a barajului pentru turneul final de la Barcelona. Romania a obtinut biletele…

- Producatorul de vinuri „Jidvei”, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro. “Anul trecut am inregistrat o cifra de afaceri de 34 de milioane euro, datorate cresterii cantitative…

- Conventia Consiliului Europei impotriva traficului de organe a intrat in vigoare joi in primele cinci state care au ratificat-o: Albania, Republica Ceha, Malta, Republica Moldova si Norvegia, informeaza un comunicat al Consiliului Europei. Alte 17 state au semnat, dar inca nu au ratificat…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Prețurile din Romania sunt mai puțin de jumatate fața de cele practicate in Franța și Germania, cele mai puternice state ale Uniunii Europene, și sunt cu 5% mai mari fața de cele din Bulgaria, arata datele Eurostat, citate de catre Cursdeguvernare.ro . Potrivit calculelor, prețurile din Romania sunt…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Clujul, in topul destinațiilor aeriene din Romania Numarul biletelor de avion cu destinația Romania a fost mai mare cu 29%, destinațiile principale fiind București, Iași, Cluj și Timișoara, conform statisticilor celei mai mari agenții de turism online din Romania, Vola.ro. Volumul vânzarilor…

- Romania, locul 25 din 28 in cadrul UE privind perceptia gradului de coruptie Romania ocupa locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul Uniunii Europene in clasamentul realizat de organizatia Transparency International privind perceptia gradului de coruptie in sistemul public. Organizatia Transparency…

- O firma turceasca a castigat contractul pentru 400 de autobuze la Bucuresti Foto: Arhiva. O companie din Turcia a câstigat licitatia organizata de Primaria Bucuresti pentru achizitionarea a 400 de autobuze noi euro 6, valoarea totala a contractului fiind de 100 de milioane de euro.…

- Miza enorma azi pentru "tricolori" in disputa de pe Estadio Nacional Complutense din Madrid. Romania intalnește Spania pentru a 36-a oara, meciul fiind unul extrem de important. In condițiile in care elevii lui Lynn Howells caștiga, Romania va obține deja biletele la Cupa Mondiala din 2019, deși mai…

- Nationala de polo a Romaniei a ratat, duminica, la turneul de la Kecskemet, calificarea la Turneul Final 8 al Europa Cup, dupa ce a fost invinsa de reprezentativa Spaniei, cu scorul de 10-4, in ultimul meci din grupa A.Scorul pe reprize a fost 3-0, 1-2, 4-1, 2-1, iar marcatorii tricolori Radu…

- Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa, vineri, de reprezentativa Ungariei, cu scorul de 10-7, in al doilea meci din grupa A, gazduita de Kecskemet, din cadrul preliminariilor Europa Cup. Scorul pe reprize a fost 2-4, 2-1, 3-1, 3-1. Pentru Romania au marcat Radu 2 goluri, Negrean 2, Fulea 1,…

- Romania se afla in grupul tarilor care, in perioada 1995 - 2017, au ajustat pachetul de beneficii pentru actualii pensionari, pentru a reduce costurile fiscale, alaturi de Belgia, Italia sau Japonia, pe fondul perspectivelor negative privind natalitatea, reiese dintr-un studiu publicat recent de…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 15 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert de uverturi la opere celebre de Gioachino Rossini: Barbierul din Sevilia, Italianca in Alger, Semiramide, Wilhelm Tell, Cenusareasa si Cotofana hoata. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice…

- Nationala de rugby a Romaniei a invins, sambata, pe Cluj Arena, cu scorul de 85-6, echipa Germaniei, in primul sau meci din editia 2018 a Rugby Europe International Championship.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut romanca la Cluj - anunt despre accidentare / FOTO…

- Urmatorul meci al Romaniei este programat in 18 februarie, de la ora 13.45, la Madrid, cu Spania. Echipa Romaniei va mai intalni Rusia, la Cluj-Napoca, in 3 martie, Belgia, la Buzau, in 10 martie, si Georgia, la Tbilisi, in 18 martie. Sezonul 2017-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru…

- Dupa ce, in noiembrie 2017, a susținut doua partide-test (la București, pe Stadionul Național „Arcul de Triumf”), caștigand cu Samoa (17-13) și pierzand (scor 20-25) cu Tonga (naționala calificata la CM 2019), naționala Romaniei a intrat in focul partidelor-retur din „Rugby Europe Championship” (REC),…

- Aproape 400 de locuri de munca sunt disponibile in judet, iar alte peste 600 sunt in tari din Uniunea Europeana, potrivit unui comunicat la AJOFM Bistrita-Nasaud. Parte din locurile de munca din oferta pot fi accesate de persoanele cu studii superioare. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța ca sunt 649 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 649 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 158 locuri de munca: 150…

- Cupa Davis, Grupa Mondiala. Se joaca Spania – Marea Britanie, Australia – Germania, Croația – Canada, Serbia – SUA. Meciurile din primul tur Franța – Olanda 0-0 / LIVE Japonia – Italia 0-1 / LIVE Spania – Marea Britanie 0-0 / LIVE Australia – Germania 1-1 / LIVE Kazahstan – Elveția 1-0 / LIVE Croația…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in aceasta perioada in Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 120, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- In anul 2016, flota de pescuit a Uniunii Europene numara 83.734 de vase cu o capacitate totala de 1,6 milioane tone insa ponderea ocupata de flota de pescuit a Romaniei era de doar 0,2%, in conditiile in care numara 147 de vase cu o capacitate combinata de 1.000 de tone, arata datele publicate ieri…

- Cu gandul la Cupa Mondiala din 2018 care se va desfasura in Rusia, ne-am gandit ca ar fi indicat sa analizam grupele pentru a va furniza cateva sugestii cu privire la pariurile pe care le puteti juca inca de pe acum pentru faza grupelor. Chiar daca mai este timp destul pana la startul primului meci,…

- PREGATIRI… Nationala U18 de rugby a Romaniei a reluat pregatirile pentru cea mai importanta competitie din acest an, Campionatul European ce va avea loc la Poznan (Polonia) intre 23 martie si 1 aprilie. La primul stagiu de pregatire au fost convocati 32 de sportivi, dintre care trei de la CSS Barlad.…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte. Lider este Germania, cu 1602 puncte, urmata de Brazilia – 1483 de puncte si de Portugalia – 1358 de puncte. Primele zece pozitii in clasamentul FIFA-Coca Cola sunt neschimbate fata…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…

- Furtuna Eleanor, cea de-a patra in acest anotimp care se abate asupra Europei occidentale, cu rafale de vant de pana la 160 de km/h, a provocat moartea unei persoane in Franta si a unui cuplu in Spania, si a creat numeroase alte probleme, informeaza AFP. Rafale de vant violente si averse…

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…