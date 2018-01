Stiri pe aceeasi tema

- Un adevarat masacru s-a intamplat vineri seara, pe strazile din doua comune din Bistrita-Nasaud. Din primele informatii rezulta ca un tanar cu varsta intre 16 si 17 ani ar fi furat o camioneta, la volanul careia s-a urcat sub influenta alcoolului. El a facut sapte victime, dintre care sase copii.

- Un barbat aflat la volanul unei camionete a reușit sa loveasca 7 pietoni, in doua localitați. O fetița de 14 ani este in stare grava. Martorii susțin ca șoferul era beat.UPDATE Șoferul este minor

- Un grav accident de circulatie s-a produs noaptea trecuta, in sectorul Buiucani al Capitalei. Doua masini au fost facute zob, dupa ce s-au ciocnit la intersecția strazilor Ion Creanga și Eugen Coca.

- Un copil de 3 ani din comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud, a ajuns, miercuri seara, la spital cu arsuri de gradele I si II pe o mana si pe un picior, dupa ce a tras de pe foc o oala plina cu lapte fierbinte pe el si s-a oparit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Autoritatile au initiat ample operatiuni de salvare. La bordul navei se aflau aproape 130 de persoane in momentul producerii accidentului, in cursul serii de marti.La operatiunile de salvare au participat mai mult ambarcatiuni ale pompierilor, iar persoanele ranite au fost preluate de o…

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie. Cand au vazut ca se sufoca cei doi au incercat sa se salveze, insa nu au mai apucat. Au…

- Doua trenuri regionale s-au ciocnit aseara în apropiere de Viena, accident în urma caruia doua vagoane au deraiat, 8 persoane fiind ranite, dintre care patru în stare grava, au anuntat echipele de prim-ajutor, potrivit AFP. Un bilant anterior prezentat de echipele…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV. Sapte persoane, ranite dupa impactul dintre un microbuz si un TIR. VIDEO+FOTO Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, in urma accidentului dintre un microbuz si un autotren, produs pe DN7, in localitatea hunedoreana Mintia, doua fiind in stare grava. Potrivit ISU…

- Un accident violent s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 6, in județul Timiș. O persoana a ajuns in stare grava la spital dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un tir. Accidentul a avut loc in zona localitații timișene Lovrin. Șoferul unui autoturism in care se aflau patru persoane […] Articolul…

- Tanarul a fost batut de cei care asigurau paza unei sali de jocuri din sectorul 6, acesta ajungand in stare grava la spital, potrivit b1.ro. Dupa ce a pierdut banii, tanarul ar fi incercat sa se razbune pe aparate, iar angajatii salii au chemat firma de paza. Imediat, au aparut bodyguarzii.…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ancuta Morariu, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc dupa ce unul dintre soferi nu a respectat indicatorul ”Cedeaza trecerea”. "Un barbat a condus un autoturism pe raza localitatii Varias, iar la un moment…

- Doi frati din comuna suceveana Ipotesti au fost implicati intr o altercatie, duminica seara, intr o statie de metrou din capitala Belgiei. Unul dintre ei a fost omorat, iar celalalt a ajuns in stare grava la spital.Cei doi romani, gemeni, au fost implicati intr o altercatie violenta produsa in statia…

- O punte pietonala din comuna Tisau s-a rupt in timp ce era traversata de șase femei care veneau de la biserica. Victimele intre care și o batrana de 77 de ani au cazut in apa de la o inalțime de aproximativ cinci metri. Cauza accidentului: au cedat cablurile metalice pe care era suspendata puntea. Nenorocirea…

- Doi romani au fost implicati intr-o altercatie violenta produsa in statia de metrou Bockstael din capitala Belgiei, Bruxelles. Unul dintre acestia a decedat, in timp ce celalalt a ajuns in stare grava la spital. Constantin S. ar fi barbatul roman omorat cu mai multe lovituri de cutit, potrivit…

- Trei persoane au fost transportate in stare grava la spital iar alte trei au fost ranite prin cadere de la inalțime dupa ce o punte pietonala care leaga catunul Valea Tisaului de localitatea de reședințaa, s-a prabușit sub greutatea unui grup de pietoni. Puntea pietonala ar fi cedat sub greutatea unui…

- Toti cei care i-au cunoscut pe Dan si fiul lui, morti intr-un acciden grav in Suceava, sunt in stare de soc. Nimanui nu ii vine sa creada ca s-au stins din viata. Mama micutului este la spital, in stare grava.

- Un barbat a murit, duminica, in urma unui accident care a avut loc pe DN 2 in comuna Vadu Moldovei, din judetul Suceava, iar sotia si copilul acestuia au fost transportati in stare grava la spital. Masina in care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz, soferul fiind si el ranit.

- Un tanar a fost transportat in stare grava la spital dupa ce a fost calcat de un tramvai, care circula pe ruta 11, in timp ce incerca sa traverseze neregulamentar strada in zona Podu de Piatra, circulatia in zona fiind intrerupta. Potrivit declaratiilor vatmanului, tanarul a traversat neregulamentar…

- Un grav accident rutier s-a produs, in noaptea de duminica spre luni, pe centura orasului Lugoj, din judetul Timis. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, Ionut Sarbu, a declarat, luni dimineata, potrivit MEDIAFAX, ca soferul unei masini care circula dinspre Caransebes…

- O tanara in varsta de 21 ani a murit, iar un barbat de 22 ani este in stare grava, in urma unui accident rutier produs in Ungaria, pe drumul national 4, in apropriere de Torokszentmiklos, localitate situata nu departe de granita cu Romania Potrivit unui comunicat al Politiei maghiare, in accidentul…

- UPDATE ORA 17.54 Spitalul Orașenesc Sighetu Marmației a preluat 17 victime ale accidentului produs luni, pe DJ 186, intre localitațile Oncești și Vadu Izei, doua dintre acestea fiind in stare grava, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Maramureș, Oana Alexa Gonczi. *…

- Polițiștii au intervenit in noaptea de vineri spre sambata la Nicula, dupa ce un apel la 112 a anunțat ca o persoana a fost snopita in bataie. In jurul orei 1,50, poliția a fost anunțata despre faptul ca in localitatea Nicula a avut loc un scandal. Din verificari a rezultat ca un tanar de 25 …

- UPDATE 11.00: Incendiul s-a manifestat pe circa 200 mp de acoperiș. Pompierii acționeaza cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma, o autocisterna pentru asigurarea rezervei de apa, la fața locului fiind prezent și col. Cristi Lacatușu, comandantul Detașamentului de Pompieri Barlad. Barbatul de…

- UPDATE: In urma accidentului, un tanar de 27 de ani din localitate a murit , iar altul se afla in stare foarte grava, doctorii nu-i dau mari șanse de supraviețuire, el se afla internat la spitalul din Vișeu. Tragedie astazi dimineata la Viseu de Jos. Soferul unui BMW a facut prapad pe DN18. In urma…

- Doua persoane au fost ranite joi seara in urma unui accident care a avut loc pe DN 1, intre localitatile Coldea si Ghimbav, intre un TIR si un autobuz fara calatori. Soferul TIR-ului, in varsta de 45 de ani, a fost incarcerat in autovehicul, i s-a acordat asistenta medicala la fata locului si a fost…

- Comunicat IPJ Constanta: La data de 18 noiembrie a.c., ora 21.25, un barbat de 55 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe bulevardul 1 Mai, dinspre soseaua Mangaliei catre bulevardul 1 Decembrie 1918, unde a surprins si accidentat grav o persoana care se angajase in traversarea strazii prin…

- Un moment de neatenție din partea tatalui a fost suficient pentru ca micuțul sa cada in gol de la peste 20 de metri inalțime. Copilul s-a apropiat de geam și a incercat sa se sprijine de plasa. Aceasta a cedat insa, iar micuțul a cazut.

- Autoritatile franceze au informat ca unul dintre liceeni este in stare grava. Soferul in varsta de 18 ani a nu are antecedente penale, insa el a recunoscut ca a intrat intentionat in grupul liceenilor. Faptasul nu le-a opus rezistenta politistilor. Serviciul regional al politiei din…

- Un incident a fost inregistrat in localitatea Blagnac din zona de sud-vest a Franței. Șoferul unei mașini a lovit un grup de elevi. Doua persoane sunt in stare grava, titreaza presa locala. UPDATE 2: Autoritațile confirma faptul ca trei persoane au fost ranite. Surse din cadrul poliției au precizat…

- O tanara de 24 de ani din Chisinau a ajuns in seara de joi, 9 noiembrie, in stare grava la spital, fiind internata in sectia de reanimare. Asta dupa ce femeia a fost lovita de un taxi in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni de pe strada Cantemir din Capitala.

- Un taximetrist a fost retinut pentru 72 de ore, dupa ce a lovit o tanara ce traversa strada regulamentar. Accidentul a avut loc pe bulevardul Cantemir din Capitala. In urma impactului, femeia in varsta de 24 de ani a ajuns la terapie intensiva, fiind in stare grava.

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite, dintre care una foarte grav, dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit violent joi pe DN 6, intre localitatile Slatina Timis si Ilova, din județul Caraș-Severin. Potrivit expressdebanat.ro, in urma impactului violent trei persoane…

- Cel puțin doi copii au murit și alți trei au fost raniți grav, in urma unui accident care a avut loc in Sydney. O femeie a intrat cu mașina intr-o școala, dupa ce a pierdut controlul vehiculului. Copiii, care se aflau la o ora de curs, au fost loviți de mașina, relateaza The Guardian. O femeie in varsta…

- O noua aminare pe cazul fostului deputat Bolboceanu, din motiv ce acesta este internat in spital. El este invinuit de spionaj in favoarea Federației Ruse. Acesta se declara nevinovat. „Nu am ce comenta… In cazul dat chiar domnul avocat ar putea sa va dea mai multe informații fiindca, eu nu cunosc. A…

- Doi adolescenti romani, in varsta de 14 si 17 ani, si-au pierdut viata, iar alti trei cetateni romani au fost raniți, intr-un accident rutier produs in Italia. Accidentul a avut loc pe strada Cherio in localitatea Palosco, provincia Bergamo, miercuri dupa amiaza. Mașina in care se aflau cei 2 tineri…

- Trei persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, in urma unui accident care a avut loc joi, pe DN1, la iesirea din Predeal spre Azuga, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului...

- Doi adolescenti romani si au pierdut viata in Italia, in localitatea Palosco, provincia Bergamo, miercuri dupa amiaza, in urma unui teribil accident rutier, relateaza Romania TV.Accidentul a avut loc pe o strada din orasul Bergamo. Masina in care se aflau cei 2 tineri si alte 3 persoane a iesit de pe…

- Trei persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, in urma unui accident care a avut loc joi, pe DN1, la ieșirea din Predeal spre Azuga, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja. În autoturismul care a ieșit…

- Un barbat de 78 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost victima unui accident produs chiar in centrul municipiului Lugoj. Politistii au anuntat ca batranul traversa regulamentar strada cand a fost lovit de un microbuz condus de un cetatean ucrainean, in varsta de 42 de ani. Lugojeanului i s-au acordat…

- Un autoturism, în care se aflau doi adulti si doi copii, s-a rasturnat în afara partii carosabile, sâmbata dimineata, pe DN24B (DE581) la aproximativ cinci kilometri de Vama Albita.

- Trei persoane au ajuns luni la spital, dupa ce s-au rasturnat cu mașina pe drumul care leaga orașul Lugoj de localitatea Tapia, in județul Timiș. Doi dintre ei – un barbat și o femeie, ambii de 66 de ani – sunt in stare grava. Primele date de la locul accidentului arata ca șoferul a parasit partea carosabila…

- Ametit de acool, un sofer a scapat controlul volanului si a intrat pe contrasens unde s-a izbit de alta masina care circula regulamentar, informeaza Romania TV. Citeste si Un batran de 70 de ani a facut prapad pe sosea, 7 oameni erau in masini. O echipa pentru descarcerare, chemata la locul…

- Accidentul a avut loc in acesta dimineața pe DN 69 Arad-Timișoara. Șoferul unei autoutilitare s-a angajat intr-o depașire, a acroșat un autoturism care circula din sens opus, dupa care a revenit pe banda sa de mers, insa a acroșat mașina pe care o depașise. Șoferul mașinii depașite a pierdut insa controlul…

- Un autoturism și o motocicleta au fost implicate intr-un accident rutier, in jurul orelor 21.00, in dreptul stației RATBV Sanitas din municipiul Brașov. Potrivit plutonierului major Luiza Danila, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, doua persoane au fost ranite in accident,…

- Un baimarean de 34 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc de pe strada Culturii. Barbatul executa lucrari la acoperisul blocului, insa din cauza neatentiei a cazut. Incidentul a fost semnalat la 112, astfel ca de la fata locului au fost trimise […]

- Trei moldoveni au fost raniți în urma unui accident rutier care a avut loc la Buzau, România. Microbuzul în care se aflau s-a tamponat cu un automobil, scrie stirilocale.md. Un autoturism a intrat în coliziune cu un microbuz în care se aflau…