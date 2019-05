Trecerea membrilor PSD la Pro România. Dragnea: I-a convins Ponta ''Erau membri de partid și i-a convins Ponta. Am auzit ca umbla cu bani prin niște județe. Oamenii au inceput sa se lamureasca și sunt deja un numar de parlamentari care au inceput sa contacteze colegi de ai noștri sa vina inapoi in PSD. Cei care au fost puși președinți de organizații, nu vor sa mai faca nici campanie pentru ca au inceput sa se certe cu oamenii ca s-au lamurit ca ei nu mai fac nici 5% și nu vor sa iși mai iroseasca votul. Ne spun colegii ca incep sa vina multe județe catre noi'', a declarat Liviu Dragnea, in emisiunea lui Victor Ciutacu, la Romania TV. Vezi și: Dragnea,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

