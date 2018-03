Trebuie sa declari veniturile din afara pana pe 15 iulie Persoanele fizice care au obtinut in 2017 venituri in afara Romaniei vor fi obligate sa le declare Fiscului, pentru impozitare, pana cel tarziu la 15 iulie 2018, potrivit noului mecanism de declarare si plata pentru persoanele fizice. Raportarea se va face prin intermediul unei declaratii fiscale unice, in locul formularului 201, vizati de depunerea documentului […] Trebuie sa declari veniturile din afara pana pe 15 iulie is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Persoanele fizice care au obținut in 2017 venituri in afara Romaniei vor fi obligate sa le declare Fiscului, pentru impozitare, pana cel tarziu la 15 iulie 2018, potrivit noului mecanism de declarare și plata pentru persoanele fizice, adoptat joi de Guvern, scrie AvocatNet.ro. Raportarea se va face…

- 'O singura precizare vreau sa mai fac legat de aceasta ordonanta, si anume drepturile de autor. Aici am mers pe ideea stopajului la sursa si scutirea pentru cei care sunt si salariati a obligatiilor de plata pentru contributiile de sanatate si asigurari sociale. Este o adaugare care anul trecut a…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca plata obligatiilor fiscale se va face prin stopaj la sursa in privinta persoanelor care incaseaza drepturi de autor. "O singura precizare vreau sa mai fac legat de aceasta ordonanta, si anume drepturile de autor. Aici…

- Veniturile din drepturi de autor vor avea un regim special in ce priveste plata CAS si CASS, la care sunt obligate persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente. Daca persoana care are venituri din drepturi de autor, dar este si salariata, nu va plati contributiile pe veniturile…

- potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta elaborat de Finante Drepturile de proprietate intelectuala, care includ si drepturile de autor, vor fi scoase din categoria veniturilor independente si tratate separat de Fisc. Pentru acestea va fi reintrodusa retinerea la sursa a contributiilor la pensii…

- Contribuabilul are obligatia sa calculeze impozitul pe venitul din activitati agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care…

- Autoritațile vor sa incurajeze, prin reduceri de taxe, plata anticipata a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice cu venituri independente pentru anul 2018, conform unui proiect de act normativ al Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Concret, contribuabilii ar putea beneficia chiar și de…

- Ministerul de Finante a publicat proiectul de ordonanta de urgenta pentru declaratia unica pe care aproape un milion de romani vor trebui sa o depuna anul asta. Proiectul prevede mai multe termene pentru anul in curs si cei viitori, precum si bonifcatii ce pot fi chiar cumulate pentru cei…

- Documente atasate: Proiect OUG Cei care obțin venituri din activitați independente, printre care se numara și persoanele fizice autorizate (PFA), vor avea de depus anual o singura declarație fiscala, conform mecanismului pregatit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care a fost lansat joi in dezbatere…

- Aproape un milion de persoane vor depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, potrivit datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Potrivit institutiei,…

- DECLARAȚIA UNICA pentru persoanele fizice 2018. Ministerul Finanțelor a precizat într-un comunicat de presa care sunt categoriile de contribuabili care vor fi obligate sa depuna în 2018 noua DECLARAȚIE UNICA pentru persoanele fizice.

- Persoanele fizice vor depune anul acesta un singur formular privind veniturile realizate, iar de la 31 martie 2019 acest lucru se va putea face exclusiv online, potrivit unui document al Ministerului Finantelor Publice (MFP). În ceea ce priveşte plăţile pe care o persoană trebuie…

- Impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala vor fi retinute la sursa care plateste venitul. Persoana fizica nu va mai fi obligata sa plateasca din propriul buzunar darile la Fisc. In acest sens se va da o OUG spre sfarsitul acestei luni. Actul…

- Persoanele fizice vor depune anul acesta un singur formular privind veniturile realizate, iar de la 31 martie 2019 acest lucru se va putea face exclusiv online, potrivit unui document al Ministerului Finantelor Publice MFP .In ceea ce priveste platile pe care o persoana trebuie sa le faca in urma estimarii…

- Persoanele fizice vor depune anul acesta un singur formular privind veniturile realizate, iar de la 31 martie 2019 acest lucru se va putea face exclusiv online, potrivit unui document al Ministerului Finantelor Publice (MFP). In ceea ce priveste platile pe care o persoana trebuie sa le faca in urma…

- ”In legatura cu noua propunere care va fi facuta pe formularul unic pentru persoanele fizice: incercam sa il cream intr-o maniera facila pentru contribuabili. Speram sa fie un formular inteligent. Nu stiu daca vom reusi tehnic sa avem o aplicatie asa cum ne-o dorim. In formula actuala va fi o surpriza…

- Persoanele fizice vor avea un singur formular de completat si speram ca acesta sa fie inteligent, iar in formula actuala va fi o surpriza placuta, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania.

- Persoanele fizice vor avea un singur formular de completat si speram ca acesta sa fie inteligent, iar in formula actuala va fi o surpriza placuta, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania. "In legatura…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sâmbata dimineața, referitor la Formularul 600, ca pâna în 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare într-unul singur.

- El a amintit ca Legea 220/2008 privind promovarea energiei regenerabile prevede ca "persoanele fizice care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 100 kW pe loc de consum pot vinde energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica apartinand…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat ieri, 1 februarie, un comunicat de presa prin care anunta ca pregateste un proiect normativ care va simplifica declararea si plata CAS si CASS datorate de persoanele fizice. Proiectul normativ este in curs de elaborare, in contextul prorogarii termenului de…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul Ministerului Finantelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice.Pot6rivit ANAF, se are in vedere…

- Legislatia in vigoare imputerniceste Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspectia fiscala la cetateni este prevazuta in Codul de procedura fiscala si in legislatia secundara, fiind stabilit cine poate verifica…

- ANAF a dat peste cap romanii cu PFA si cei care obtin venituri din activitati independente cu formularul 600. Fiscul a dat de curand un comunicat de presa, pentru a prezenta necesitatea acestui document, care insa a creat mai multa confuzie in randul contribuabililor. Vezi AICI informarea…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fața de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice și fața de modul de depunere a Declarației 600, se fac urmatoarele precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, reprezinta un exemplu de birocratie fiscala absurda, cu rolul de a-i pedepsi…

- Conducerea Casei Judetene de Pensii Galati a facut publice ultimele noutati legislative care aduc multe noutati, incepand cu data de 01 ianuarie 2018, in plata contributiilor de asigurari sociale. Printre schimbarile introduse, pe care vi le prezentam sintetizat mai jos, un element de noutate il reprezinta…

- La finele anului trecut, ANAF a emis aproximativ 300.000 de decizii de impunere pentru contribuția la fondul de sanatate datorata de persoane fizice pe anul 2012 și care s-ar fi prescris incepand cu 1 ianuarie 2018. De ce nu s-au emis aceste decizii vreme de aproape cinci ani este o intrebare care…

- Anul 2018 a intrat in linie dreapta si odata cu acesta si modificarile fiscale numeroase din legislatia aplicata firmelor si angajatilor. Split TVA va fi aplicat de platitorii de TVA cu obligatii TVA restante si/sau aflati in insolventa, respectiv optionala pentru restul categoriilor de contribuabili…

- "Pentru a veni in sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișee, avand in vedere termenul scurt de depunere a declarației de mențiuni, modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora va fi realizata…