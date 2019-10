Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru timișorenii care circula cu mijloacele de transport in comun. Societatea de Transport Public Timișoara informeaza ca troleibuzele de pe linia 16 vor circula deviat, vineri și sambata, din cauza lucrarilor la infrastructura de pe strada 20 Decembrie, intre podul Mitropolit Andrei…

- Anunț important facut de Societatea de Transport Public Timișoara. Reprezentanții instituției anunța ca incepand de astazi, traseele mai multor mijloace de transport in comun au fost modificate. Este vorba despre liniile de transport școlar S1, S7, S4, precum și linia de autobuz Expres 8. Astfel, linia…

- O tanara de 20 de ani din judetul Hunedoara a fost injunghiata mortal, vineri seara, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara, suspect fiind iubitul ei, de 31 de ani, identificat si cautat acum de politie. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES ca tanara a fost preluata de…

- Anunț important pentru calatori. Societatea de Transport Public Timișoara anunța modificari ale traseelor mai multor mijloace de transport in comun, din cauza lucrarilor la carosabil. Astfel, ca urmare a lucrarilor de asfaltare din zona B-dul Revolutiei din 1989 – B-dul I.C.Bratianu – Str. Michelangelo,…

- Ca urmare a lucrarilor de asfaltare din zona Piața I.C.Bratianu (Punctele Cardinale) – Str. Martin Luther – Str. Hector, in perioada 21–26 august, mijloacele de transport in comun aferente liniilor 11, 17, M11, E2, 40, 46, M35, M41, M42, M44, E4, E4b vor circula deviat. Din 21.08 pana in 23.08, circulația…

- Societatea de Transport Public Timișoara informeaza ca traseele mai multor mijloace de transport in comun vor fi deviate ca urmare a lucrarilor de asfaltare din zona centrala. „Ca urmare a lucrarilor de asfaltare din zona Piața I. C. Bratianu (Punctele Cardinale) – Str. Martin Luther – Str. Hector,…

- Anunț important pentru șoferi. Primaria Timișoara a informat, astazi, ca traficul rutier va fi complet inchis pe mai multe strazi din centrul orașului, la sfarșitul lunii august. Decizia a fost luata ca urmare a lucrarilor de reparații care se desfașoara in zona. „Pentru executarea lucrarilor de asternere…

- Potrivit reprezentanții Prefecturii Timiș, autorizația STPT pentru intreținerea și reparațiile tramvaielor vechi și a cailor de rulare a expirat in 20 decembrie 2018. Cineva din STPT a uitat sa faca rost de un aviz nou, a recunoscut, recent, și primarul Timișoarei. „Pe mine, ca prefect…