Ca urmare a lucrarilor de asfaltare din zona B-dul Revolutiei din 1989 – B-dul I.C.Bratianu – Str. Michelangelo, in urmatoarele doua zile, mijloacele de transport in comun aferente liniilor E2, 40, E7, 16 și 15 vor circula deviat. Conform comunicatului STPT, miercuri acestea vor circula pe urmatoarele trasee: – linia 40 – str. Popa Sapca […] Articolul Trasee deviate pentru mai multe mijloace de transport in comun, in urmatoarele doua zile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .