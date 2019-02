Transgaz şi-a planificat investiţii în valoare totală de 1,9 miliarde de euro până în 2027 Transgaz si-a planificat investitii totale de 1,9 miliarde de euro pentru extinderea sistemului de transport al gazelor, potrivit Planului de Dezvoltare pentru perioada 2018-2027, care va fi supus spre aprobare actionarilor in sedinta din 11 martie.



Astfel, potrivit convocatorului AGA, cel mai important proiect ramane BRUA (interconectorul Bulgaria - Romania - Ungaria - Austria), faza 1 - in valoare de 478,6 milioane de euro, faza 2 - care va necesita 68,8 de milioane de euro, urmata de faza 3 - in valoare de 530 de milioane de euro.



Alte proiecte majore vizeaza dezvoltarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

