Transgaz a cumparat in perioada geroasa gaze cu 40% mai scumpe decat pretul pietei

- Transgaz a cumparat saptamana trecuta gaze la pretul de 127 de lei pe MWh pentru a echilibra sistemul, in conditiile unui consum extrem ridicat ca urmare a temperaturilor scazute, se arata intr-un comunicat al operatorului sistemului national de transport, remis, joi, Agerpres. Pretul la care…

- Salariile din administratie, aparare, sanatate si invatamant au crescut de doua ori mai repede in Romania decat salariile platite tuturor angajatilor din tara. Ca pondere in totalul masei salariale, ele sunt cu doar cateva puncte procentuale sub nivelul celor din statele din nordul Europei, recunoscute…

- În cele șase luni de activitate, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a pus sechestru pe un cont bancar, pe noua unitați de transport și 11 apartamente și terenuri. Valoarea totala a bunurilor ajunge la 3,8 milioane de lei. Informațiile au fost prezentate de catre directoarea…

- "E.ON a fost amendata de catre ANRE pentru situatia dificila a Sistemului National de Transport - SNT din perioada rece de la finele lunii februarie. Consideram insa ca motivele care stau la baza acestei amenzi sunt incorecte si de aceea o vom contesta", au spus reprezentantii furnizorului de gaze,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, insa companiile vor contesta amenda, au declarat, marti, pentru AGERPRES, reprezentantii societatilor."E.ON…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, insa companiile vor contesta amenda, au declarat, marti, pentru AGERPRES, reprezentantii societatilor.…

- Hotelul “Castel Dracula”, construit in Pasul Tihuța, acolo unde celebrul Bram Stoker a poziționat castelul in care locuia contele vampir, a fost scos la vanzare. Viitorul proprietar va trebui sa scoata din buzunar 5,8 milioane de euro, plus TVA. Hotelul “Castel Dracula” a fost scos la vanzare potrivit…

- Ministerul Finantelor a imprumutat astazi 500 milioane lei de la banci printr-o emisiune de certificate de trezorerie, in timp ce o a doua emisiune, de obligatiuni, in valoare de 100 milioane lei, a esuat din cauza pretului ofertat. Statul a plasat certificate de trezorerie cu discont intr-o…

- Consumul intens de gaze si gerul prelungit au determinat scaderi pana aproape de cotele de risc ale parametrilor de functionare ai Sistemului National de Transport (SNT). Miercuri, gradul de incarcare a conductelor a scazut pana la 33 de milioane de metri cubi, cota minima de atentie fiind 38.

- Directia Judeteana de Statistica a publicat evolutia principalilor indicatori statistici ai judetului pentru anul 2017.Astfel, traficul de marfuri prin portul Constanta insumeaza 36,1 milioane tone in perioada ianuarie septembrie 2017 si este cu 3,1 mai mic decat in aceeasi perioada din 2016.Traficul…

- Exportul de marfuri și servicii moldovenești in 2017, comparativ cu anul 2016, a crescut cu 545 de milioane de dolari sau cu 18%. Principalii factori care au determinat creșterea exportului de servicii, cu 164 de milioane de dolari (+16%), au fost dezvoltarea sectorului tehnologiei informației și serviciilor…

- V. Stoica Compania Naționala de Cai Ferate – CFR SA inchiriaza pentru o perioada de patru ani – prin intermediul Bursei Romane de Marfuri – secții de circulație feroviara neinteroperabile, individual sau grupate, in scopul realizarii activitaților de gestionare a infrastructurii feroviare și asigurarii…

- In primele 9 luni ale anului trecut, in județul Suceava, exporturile au insumat 391 de milioane de euro, iar importurile 460 de milioane. Astfel, deficitul comercial a fost de 69 de milioane de euro. Prefecta Mirela Adomnicai a declarat ca in regiunea Nord-Est, Suceava se afla pe locul 3, dupa Iași…

- Reprezentanții a 15 societați cu profil agricol din Ialomița au fost somați de Agenția pentru Plați și Inspecție in Agricultura-Centrul Județean Ialomița sa returneze subvenții in valoare de 1,1 milioane de lei. Suma reprezinta sprijinul financiar acordat de stat pentru culturile calamitate de seceta…

- Lovitura neasteptata pentru bugetul Complexului Energetic Oltenia! Compania trebuie sa achite peste 800 de milioane de lei in cursul acestui an, cheltuiala enorma pe care trebuie s-o aiba ca sa se conformeze cerintelor europene. Pretul unui certificat de CO2 a ajuns la peste 10 euro.…

- Primaria Iasi vrea sa cumpere sute de camere video cu 55 de milioane de lei, acestea urmand sa fie amplasate in parcuri, piete aglomerate, spitale, scoli si zone de agrement. Autoritatile urmaresc reducerea infractionalitatii si a timpilor de interventie. Reprezentantii municipalitatii…

- Bugetul pe 2018 al Primariei Municipiului București este de 5,7 miliarde de lei, fiind vorba de o creștere a veniturilor de 41% fața de cele de anul trecut. Cei mai mulți bani merg la strazi. Exista insa și lucrari majore de infrastructura carora le sunt alocați foarte puțini bani fața de cat ar fi…

- Ministerul de Finante a refuzat astazi ofertele primite de la opt banci pentru o emisiune de obligatiuni de 400 milioane lei, considerand ca pretul este neacceptabil. Emisiunea avea scadenta la cinci ani si o rata a cuponului de 4,25%. ”In conformitate cu prevederile art. 4,…

- Consilierii locali care se aduna joi in sedinta ordinara au de votat mai multe proiecte de hotarare referitoare la cumpararea de tramvaie noi si second-hand. Bani de la UE „Avem alocata, prin Programul Operational Regional (POR) pe Axa de Mobilitate Urbana, suma de 36 milioane de lei…

- Purcari Wineries se va lista, joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), la un pret de 19 lei/actiune, potrivit unui anunt al companiei. Iniţial, compania anunţa că evenimentul va avea loc în jurul datei de 14 februarie. Preţul de ofertă pentru cele 9,8 milioane…

- Un nou meci al vicecampioanei, un nou ordin primit din loja cu dedicație pentru Nicolae Dica. Imediat dupa partida cu Gaz Metan Mediaș, de runda trecuta, patronul a fost un car de nervi atunci cand a fost intrebat de evoluția lui Dragoș Nedelcu, cel schimbat la pauza. "Am momente cand vreau sa ma las…

- Pretul de referinta al gazelor naturale extrase in Romania, cel in functie de care se calculeaza redeventele pe care companiile trebuie sa le plateasca statului roman, va fi cel stabilit de bursa CEGH Viena. Ordinul emis vineri de ANRM va intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial.

- Asociația Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA Romania a luat nota cu satisfacție de faptul ca, recent, ETA S.A., societatea de transport public local a Primariei Ramnicu Valcea, a primit trei autobuze cu podea joasa pe gaz natural comprimat (CNG), contractate in urma licitației realizate in luna…

- Aproape toata populația de peste 65 de ani sufera de dureri, umflaturi și deteriorari definitive la nivelul articulațiilor, toate acestea fiind cauzate de osteoartrita. Cea mai frecventa forma de artrita evolueaza in timp și este cauzata de accidente suferite la nivelul articulațiilor sau este, pur…

- Firma germana producatoare de componente auto Wielputz Automotive va deschide la Craiova in luna septembrie 2018 o fabrica, iar investitia se ridica la suma de 10 milioane de euro. Reprezentantii companiei si autoritatile au semnat un contract de inchiriere pe trei hectare de teren, acolo unde pune…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca actualizeaza tarifele la rovinieta, astfel ca in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, intre care si autoturisme, raman nemodificate, in unele cazuri pretul rovinietei creste de pana la trei ori. Pentru…

- Rovinieta pentru camioane și dube s-a scumpit. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca majoreaza tarifele pentru rovinieta. In unele cazuri, prețul rovinieteri crește de pana la trei ori, in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, printre care și autoturisme,…

- ARAD. Echipa locala a Uniunii Salvați Romania a susținut luni, 15 ianuarie, o conferința de presa in care a aratat modul in care sunt alocați banii de la bugetul de stat catre comunitațile locale. Alocarea fondurilor „Aradul a pierdut suma de 46 de milioane de lei. Acești bani, de care…

- Consilierii județeni din Alba au aprobat, joi, proiectul de hotarare, cu privire la achitarea sumei de 1,6 milioane de lei firmei de transport Transgilyen, ”beneficiu nerealizat”, pentru neefectuarea serviciului de transport calatori in perioada iulie 2008 – aprilie 2013. Consiliul Județean Alba va…

- Marius Șumudica a vorbit despre transferul lui Denis Alibec, atacant pe care l-a dorit in aceasta iarna la Kayserispor. L-a dat de gol pe Gigi Becali care a cerut doar 2,5 milioane de euro. Prețul reflecta probabil suma investita de Gigi Becali in atacantul adus de la Astra. A platit pe el 2 milioane…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei a anunțat ca, începând de miercuri, 10 ianuarie, gazele naturale pentru populatie se scumpesc cu peste 8%.Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, "impactul unitar în prețurile practicate de furnizorii…

- Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro . ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea…

- Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, "impactul unitar in prețurile practicate de furnizorii clienților casnici reglementați, este de 0,68 bani/Kwh, ceea ce reprezinta o crestere a valorii facturii lunare estimate la nivelul unui an de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna/loc de consum",…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, Agerpres. Reprezentantii…

- Trendul bullish instalat in iunie, anul trecut, a creat un numar record de pozitii speculative si a sprijinit revenirea productiei din SUA, se arata intr-o analiza data publicitatii de Saxo Bank, scrie capital.ro. Citeste si Pretul benzinei si motorinei CRESTE, cotatiile tranzactiilor cu petrol…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii ei,…

- Guvernul a aprobat un Memorandum pentru declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special, iar salariile nete…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anuntat vineri ca a majorat tariful pentru serviciile tehnologice de sistem cu 28%, adica cu 2,67 lei/MWh, pana la 12,06 lei/MWh, iar cresterea in factura finala catre populatie va fi de circa 0,6%.

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) si Consiliul Judetean Caras-Severin au semnat contractul pentru proiectul „Modernizare DJ 581, intersectie cu SJ 586 A (Secaseni) – intersectie cu DN 57 (Gradinari)“ ce va fi realizat cu finantare europeana prin Regio – Programul Operational…

- Urmeaza o noua perioada de mercato incarcata pentru FCSB, iar Gigi Becali a inceput sa faca, din nou, listele penBecalitru transferuri. Miercuri seara, finantatorul vicecampioanei a dezvaluit ca exista interes din Turcia pentru Denis Alibec, planul pe care-l are cu eventualii bani castigati de pe…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ''Tara Barsei'' Brasov a primit in 2017 echipamente pentru interventii in valoare de 1,2 milioane de euro, printre care o autoscara performanta, de 600.000 de euro, ce poate actiona la 42 de metri inaltime, aceasta fiind prezentata miercuri jurnalistilor.Seful…

- Furnizorul de servicii medicale private MedLife a finalizat operatiunea de majorare a capitalului social prin emisiune de actiuni, cu 67 milioane lei, fondurile suplimentare fiind destinate dezvoltarii companiei, atat prin dezvoltare organica, cat si prin achizitii. In urma acestei operatiuni…

- Excedentul bugetar vine și din faptul ca s-au depus proiecte europene, unde Consiliul Județean Timiș trebuie sa asigure cofinanțarea intr-un anumit procent, dar și pentru ca unele instituții aflate in subordinea administrației județene nu și-au cheltuit banii alocați. Cel mai fericit scenariu…

- Asistența sociala ramane unul dintre cele mai bine finanțate sectoare. Datele care Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala Ialomița arata ca instituția a platit, la nivelul anului 2017, ajutoare sociale in valoare de 40 milioane de lei. De acești bani au beneficiat 90 mii de persoane, din intreg…

- Doar doua companii din top 10 angajatori majoreaza salariile brute cu 20% Milioane de angajati nu stiu daca de la 1 ianuarie vor mai avea aceleasi salarii ca in 2017. ZF a intrebat zeci de companii ce vor face. Desi a trecut mai bine de o luna de când, prin ordonanta de guvern, taxele sociale…

- Fabrica de incaltaminte Clujana, infiintata in urma cu o suta de ani, a devenit un brand al Romaniei, inclusiv peste hotare. Fabrica ar putea sa se inchida curand, pentru ca ANAF a scos la licitatie cladirea unde functioneaza iar solutiile concrete privind mutarea liniilor de productie inca lipsesc.…

- Preturile de consum in luna noiembrie 2017 comparativ cu luna noiembrie 2016 au crescut cu 3,2%, anunta Institutul National de Statistca (INS). Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2016 – noiembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (decembrie 2015 – noiembrie 2016), calculata…

- Pretul oualor a crescut cu aproape 30%, untul cu 7%, iar combustibilii s-au scumpit cu 2,7%. Tutunul si tigarile cu circa 2%, în noiembrie fata de luna anterioara, potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). La…

- Pretul oualor a crescut cu aproape 30%, iar cel al untului cu 7%, in timp ce combustibilii s-au scumpit cu 2,7%, iar tutunul si tigarile cu circa 2%, in noiembrie fata de luna anterioara, potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). La capitolul…

- Dupa campaniile de monitorizare a locurilor de joaca din municipiu, respectiv a situatiei spatiilor verzi "acoperiteldquo; de betoane, USR Constanta demareaza o noua initiativa. "Inghesuitildquo; este un proiect al USR pentru optimizarea serviciilor de transport in comun de persoane la nivelul judetului…