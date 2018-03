Stiri pe aceeasi tema

- „Femeilor din ziua de astazi le lipsesc increderea, suportul moral, curajul, educatia universala si banii, dar cel mai deprimant este faptul ca din 12 persoane doar patru au planuri pentru urmatorii cinci ani”, a spus Daniela Irimia, antreprenor si trainer de dezvoltare personala. …

- Moldova va putea obține prima tranșa de asistența macrofinanciara din partea Uniunii Europene deja curind, pina in luna aprilie. Increderea in acest sens și-a exprimat-o premierul Pavel Filip ca raspuns la solicitarea jurnaliștilor de a comenta declarația lui PetrasAsstrevicius, membru al Parlamentului…

- Activitate la Senat Comisiile de specialitate din Senat vor dezbate marti, propunerea legislativa a PSD, care vizeaza înfiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare. De asemenea, o alta initiativa care vizeaza Legea Leasing-ului va intra în atentia senatorilor…

- Romania a pierdut un credit de 465 de milioane de euro pentru metrou, contractat de la Banca Europeana de Investiții (BEI), arata raportul Curții de Conturi pe anul 2016 , ultimul disponibil. Banii trebuiau folosiți pentru Magistrala 5, pe tronsonul Universitate – Pantelimon, dar au fost pierduți dintr-un…

- Congresul Partidului Social Democrat trebuie sa dea un mesaj puternic tuturor tarilor europene si nu numai - acela ca PSD si Guvernul vor sa construiasca o Romanie puternica, bazata pe dezvoltare durabila, a declarat sambata presedintele Consiliului National, Mihai Fifor. 'Va invit pe toti…

- Dezvoltare personala si leadership. Un super eveniment la Bistrita. Bistritenii vor putea participa la unul dintre cele mai importante evenimente de dezvoltare personala din acest inceput de an in date de 14 martie la Hotel Metropolis. Cei interesati sa invete despre leadership ...

- Lectura este un mijloc minunat de relaxare si detasare, dar si o modalitate de a descoperi lucruri interesante, de a calatori virtual in spatiu si timp sau de dezvoltare personala. Cititul ramane un pas fundamental in procesul de dezvoltare spirituala, intelectuala, personala. Cu cat copiilor le este…

- Ministerul Agriculturii (MADR) a anuntat luni ca bugetul alocat pentru platile compensatorii de dezvoltare rurala este mai mare de 2,6 miliarde euro. MADR a lansat si o invitatie catre fermieri ca, incepand din 1 martie 2018, sa solicite la APIA platile compensatorii de dezvoltare rurala prin cererea…

- Unele strazi din municipiu vor fi reabilitate, transmite viceprimarul Cristian Niculae, pana in 2020, respectiv 2022. Bistrițenii se plang constant de starea mai multor strazi, mai ales de zonele care au fost asfaltate, iar apoi sparte pentru reabilitarea rețelelor. AFLA ce strazi vor fi cuprinse in…

- Lectura este un mijloc minunat de relaxare si detasare, dar si o modalitate de a descoperi lucruri interesante, de a calatori virtual in spatiu si timp sau de dezvoltare personala. Cititul ramane un pas fundamental in procesul de dezvoltare spirituala, intelectuala, personala. Cu cat copiilor le este…

- În Republica Moldova, diferența dintre salariul mediu al barbaților și cel al femeilor crește în fiecare an. Din anul 2012 și pâna în 2016, discrepanțele au crescut de 12,9% la 14,5%. Din cauza salarizarii neechitabile, pe parcursul anului 2016 o moldoveanca a ratat…

- Conform Standardului Ocupational, Consilier pentru dezvoltare personala este un specialist care lucreaza cu persoane sanatoase din punct de vedere psihic, care au nevoie sa exploreze sau sa depaseasca diverse stari sau situatii cu care se confrunta in evolutia personala si profesionala, valorificand…

- Aproape 380 de miliarde de lei vechi are primaria Gherla de cheltuit in 2018. Sunt banii incasați din impozitele și taxele platite de locuitorii orașului și din cote defalcate din impozitul pe venit și TVA. 113 miliarde lei vechi, adica mai mult de un sfert, urmeaza sa fie cheltuite in 2018 pentru salariile…

- Un proiect de lege prevede acordarea sumei de 10.000 de euro copiilor nascuți dupa 1 iauarie 2018. Statul vrea sa ofere acesti bani pentru ca toti copii sa-si continue studiile, sa-și deschida o afacere sau sa își cumpere o casa din momentul când vor împlini…

- Barladeni, capi ai unui grup criminal organizat TRAFIC DE PERSOANE… Cei doi frati Sandulache, care au speriat Spania, sunt originari din judetul Vaslui, mai exact din Barlad. Capi ai unui grup criminal organizat ce se ocupa cu prostitutia, Sebastian si Cristian Alin au terorizat, umilit si batut mai…

- Statul a incasat ilegal peste un miliard de euro de la sute de mii de romani, in ultimii zece ani, ca taxa de prima inmatriculare, si refuza sa dea banii inapoi. Chiar daca pagubitii au castigat procese, iar Uniunea Europeana a spus inca de la inceput ca birul este in afara legii. Ce au de facut oamenii…

- Mai mult de jumatate dintre europenii care declara ca sunt fericiti in relatia lor de cuplu (55%) isi pun si finantele la comun, comparativ cu 76% dintre cuplurile din Romania, potrivit studiului ING International Survey - Economii 2018, scrie Agerpres. Conform documentului, resursele financiare comune…

- Autoritatile locale din Sacelu spera sa obtina bani de la Guvern pentru refacerea scolii din satul Magheresti, distrusa in incendiu. Pana atunci, cei aproape 30 de elevi vor studia la scoala de centru din Sacelu. Dat fiind numarul mare de...

- Asociatia Maria Agapia Aiud organizeaza o campanie de strangere de fonduri, cunoscuta in oras cu numele „Targ de inimioare”. Ideea este simpla: in felul acesta putem darui cu totii un pic din bunatatea inimilor noastre unui copil care are nevoie disperata de ajutor. De data aceasta este vorba despre…

- Deși are un iubit milionar, iar viața pe care o traiește starnește invidia tuturor femeilor, Monica Gabor iși face cumparaturile din magazine modeste. Mai mult, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a ajuns sa-și vanda gențile și perechile de incalțari de firma pe care nu le mai poarta. Sa fie vorba,…

- Avand in vedere ca de curand a avut loc la Primaria Municipiului Pitești dezbaterea proiectului de buget local pe anul 2018, trebuie remarcata implicarea deputatului USR, Ionuț Moșteanu, cel care a pus la dispoziția piteștenilor o aplicație pentru a vizualiza mai ușor cum sunt cheltuiți banii publici.…

- Tana Foarfa, expert afiliat Europuls, vorbeste, de la ora 14.00, la Adevarul Live, despre cum se vad la Bruxelles modificarile facute in domeniul Justitiei, legatura intre absorbtia de fonduri europene si respectarea statului de drept, precum si despre dialogul intre Comisia Europeana si liderii coalitiei…

- Startul l-a dat miercuri dimineața președintele PSD Cluj Horia Nasra care a acuzat executivul Consiliului Judetean Cluj, consilierii judeteni liberali si liderii PNL Cluj ca îsi bat joc de banii contribuabililor clujeni, dupa nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitați administrativ-teritoriale,…

- Luni seara a avut loc, la Institutul Francez din București, prezentarea filmului ”Soldații, poveste din Ferentari”. A fost o prefața a lansarii acestei pelicule pe marile ecrane din Romania, care va avea loc vineri. Indirect, acest film a fost inspirat și de cotidianul Libertatea. „Soldații. Poveste…

- Consiliul Judetean Alba aloca, pe 2018, bani primariilor, pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala, proiecte de infrastructura si cheltuieli cu drumurile judetene si locale. Din cota defalcata din impozitul pe venit, CJ Alba imparte 9.487.000 lei unitatilor administrative-teritoriale,…

- FCSB a caștigat amicalul disputat in fața chinezilor de la Jiangsu Suning, scor 3-1, imaginea partidei venind din partea starului Alex Teixeira, al carui tricou a cedat. Deși Alex Teixeira are doar 70 de meciuri la Jiangsu Suning, tricoul lui pare sa fi trecut prin multe. Fotograful GSP prezent la…

- Patru clujeni au pus pe roate o afacere extrem de profitabila, dar complet ilegala. Cristian Muntean, Cosmin Muntean, Ovidiu Piroș și Dorin Gabriel Poruțiu au fost saltați de la Cluj-Napoca de Agenția Antidrog din SUA. Rețeaua de clujeni care vindeau medicamente interzise…

- Cu patru etape ramase din sezonul regulat, 4 cluburi vor biletele pentru ultimele 3 locuri din playoff. Echipele cu cele mai scumpe loturi sunt pe podium și nu au emoții, dar cat iși va spune cuvantul valoarea jucatorilor pentru celelalte? Sponsorul oficial al Ligii 1, Betano.com, analizeaza cotele…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul de resort, Ionut…

- Din acest an, absolvenții care reusesc angajarea pot cere o prima de insertie egala cu triplul valorii indicatorului social de referinta, in vigoare la data angajarii, totalizand 1.500 de lei. De aceasta facilitate pot beneficia insa doar cei care se inscriu in evidentele unei agentii de…

- Lidia Ceban Pentru prima data dupa mai multi ani, Consiliul Municipal Chișinau (CMC) a adoptat la timp, in lectura finala, bugetul capitalei pentru anul 2018. O alta diferența principiala dintre actualul document și bugetele din anii trecuți este faptul ca acesta este intocmit suficient de detaliat…

- Astazi, atentia microbistilor constanteni se indreapta catre palmaresul si culorile FC Farul, fiind ultima zi in care Eugen Palcu, castigatorul licitatiei din luna decembrie, poate depune la sediul lichidatorului judiciar CC INSOL SPRL suma de 1,076 milioane de lei, cu TVA. Cum sansele sunt minime sa…

- Un proiect cu finanțare europeana, destinat femeilor abuzate, se afla in vizorul inspectorilor antifrauda ai Oficiului European de Lupta Antifrauda. Se pare ca inspectorii suspecteaza ca angajații și rudele lor s-au inscris in acest proiect fara a avea dreptul legal, suspectand totodata și modul…

- Consilierii locali baimareni prezenti la sedinta extraordinara de luni, 15 ianuarie, au aprobat in unanimitate proiectul de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2017. Conform proiectului, banii au fost alocati dupa cum urmeaza: Art.1 Se aproba utilizarea sumei…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a semnat certificatul de urbanism privind modernizarea drumurilor din comuna clujeana Capușu Mare. Documentul prevede executarea unor lucrari de modernizare, reparare și completare a unor drumuri și strazi din localitațile Balcești, Dangau Mic și Dangau…

- Sute de romani s-au facut pur si simplu de ras atunci cand au fost 'calcati' de autoritati. Acestia au oferit explicatii penibile atunci cand au fost luati la intrebari in privinta averii. Fiscul a verificat anul trecut averile a peste 160 de romani instariti si pe 50 dintre ei i-a dat pe mana procurorilor.…

- Vesti bune, anul are. Desi, schimbarile pe care le-a adus 2018 ii ingrijoreaza pe majoritatea cetatenilor galateni care vor trebui sa scoata, incepand de luna aceasta, mai multi bani din buzunare pentru platile facturilor, la gaze, pentru energia electrica, pentru taxe si impozite si pentru alte utilitati,…

- O noua alocare bugetara pentru CET a fost decisa de consilierii locali municipali in prima sedinta din acest an. Alesii au aprobat „acoperirea partiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie, in sistem…

- Urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Asta avertizeaza analiștii financiari, care susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre o zona de risc. Banii câștigați în plus anul trecut de bugetari…

- Romanca Simona Halep a inceput in forta anul 2018, caștigand turneul de la Shenzen. Al 16-lea titlu WTA castigat la Shenzen, a venit la pachet si cu suma de 176,276 de dolari, obtinuta de cea mai buna jucatoare de tenis din lume. Banii obtinuti de romanca la inceputul lunii ianuarie sunt echivalentul…

- Marin Anton, fost deputat PNL si PMP si secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. El este acuzat ca ar fi primt o mita de 23.000.000 lei (5,3 milioane euro) de la compania care a realizat noul terminal al Aeroportului Otopeni.…

- Direcția Naționala Anticorupție a dispus trimiterea in judecata a unui fost secretar de stat din ministerul Transporturilor pentru o mita de 5,3 milioane de euro. Alaturi de oficialul de la Transporturi, a mai fost trimis in judecata și un fost director adjunct de la CNADNR acuzat de complicitate la…

- Direcția Naționala Anticorupție a dispus trimiterea in judecata a unui fost secretar de stat in Transporturi pentru o mita de 5,3 milioane de euro. Alaturi de oficialul de la Transporturi, a mai fost trimis in judecata și un fost director adjunct de la CNADNR acuzat de complicitate la luare de mita.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit intr-un interviu pentru Antena 3 despre ce se intampla cu pensiile si salarille romanilor in anul 2018. Sunt angajati care vor primi bani mai putini si pensionari care vor fi obligati sa renunte la o parte din venit daca au pensie speciala.

- Inceputul lunii ianuarie reprezinta acea perioada in care toata lumea pare sa fie preocupata de obiective de Anul Nou, iar 99% dintre acestea sunt: "sa fac mai mult sport", "sa ma abtin de la alcool'' sau ''sa mananc sanatos". Suna cunoscut? Probabil ca da, deoarece majoritatea sunt…

- Peste un milion de euro pentru mai multe primarii si organizatii din Timis, grație unui program sprijinit de Grupul de Actiune Locala „Asociatia Timis Torontal Barzava”. Banii vor merge catre dezvoltarea comunitaților locale.

- Bancnotele cu noua stema vor avea înscrisa pe avers data de "1 ianuarie 2018". Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele de siguranta vor fi aceleasi cu ale celor aflate în circulatie,…

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Primria Brila împreun cu Consiliul Judeean Brila organizeaz un Revelion 2018. Spectacolul va începe pe falez de la ora 22 cu un program artistic de muzic uoar. La ora 23 va cânta Alex Velea iar la ora 2345 va începe un spectacol de lasere. Fix la mijlocul nopii la trecerea &i...